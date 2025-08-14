Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una de las partidas del equipo zubiense contra Platja d'Aro en el campeonato de España de Primera división. Ideal
Ajedrez

El Granada Sidn luchará por el podio en la Primera división

El equipo zubiense logra la permanencia al ganar al Platja d'Aro y recupera el cuarto puesto tras caer con el Benalmádena

Ideal

Jueves, 14 de agosto 2025, 17:32

El equipo Granada Sidn Cívica Nazaríes Trevenque está a un solo paso de asegurar su plaza en la élite del ajedrez español. Con una contundente victoria de 4,5 a 1,5 frente al Platja d'Aro, el Club Villa de La Zubia acaricia un año más en la máxima categoría nacional.

La victoria se empezó a gestar en los últimos tableros, donde Eline Roebers y Alejandro Domingo consiguieron una ventaja que no soltarían.

Poco después, Aarón Alonso culminó su partida con éxito, sellando una ventaja prácticamente irremontable para los catalanes. Mientras tanto, en los primeros tableros, Van Nguyen, Jonas Bjerre y Renier Castellanos mantuvieron el equilibrio en sus respectivas partidas, asegurando el resultado final.

El Granada Sidn Cívica Nazaríes Trevenque recupera así el cuarto puesto de la clasificación.

Una victoria que no solo garantizaría matemáticamente la permanencia, sino que también les daría la oportunidad de repetir el exitoso cuarto puesto de la temporada anterior.

Incluso el podio está al alcance. Para conseguirlo, el equipo debe imponerse con solvencia al Manises y esperar a que Benalmádena derrote a Gros en el decisivo duelo por el ascenso.

El cuadro zubiense cayó por la mínima en un emocionante duelo andaluz contra el Benalmádena en la quinta ronda del Campeonato de España de Primera división, la anterior. La partida, que se extendió durante más de cinco horas, mantuvo a los aficionados en vilo hasta el último movimiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un ciclista de 85 años atropellado en Granada
  2. 2 Aparece una medusa gigante en la orilla de la playa de Salobreña
  3. 3

    Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar
  4. 4

    Roban en un minuto jamones valorados en 1.000 euros en un secadero de Padul
  5. 5 La lluvia sorprende a un pueblo de Granada con un respiro térmico
  6. 6 Los 10 mejores vuelos directos de última hora desde Granada
  7. 7 El pueblo de Granada que celebra una fiesta en homenaje a la pipirrana
  8. 8

    Un coche ardiendo provoca grandes atascos en la autovía de la Costa
  9. 9

    «Cuando se entra en un golpe de calor los síntomas se vuelven más escandalosos»
  10. 10

    El homicidio en Gerona que terminó con dos apuñalamientos en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada Sidn luchará por el podio en la Primera división

El Granada Sidn luchará por el podio en la Primera división