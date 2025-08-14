El Granada Sidn luchará por el podio en la Primera división

Una de las partidas del equipo zubiense contra Platja d'Aro en el campeonato de España de Primera división.

El equipo Granada Sidn Cívica Nazaríes Trevenque está a un solo paso de asegurar su plaza en la élite del ajedrez español. Con una contundente victoria de 4,5 a 1,5 frente al Platja d'Aro, el Club Villa de La Zubia acaricia un año más en la máxima categoría nacional.

La victoria se empezó a gestar en los últimos tableros, donde Eline Roebers y Alejandro Domingo consiguieron una ventaja que no soltarían.

Poco después, Aarón Alonso culminó su partida con éxito, sellando una ventaja prácticamente irremontable para los catalanes. Mientras tanto, en los primeros tableros, Van Nguyen, Jonas Bjerre y Renier Castellanos mantuvieron el equilibrio en sus respectivas partidas, asegurando el resultado final.

El Granada Sidn Cívica Nazaríes Trevenque recupera así el cuarto puesto de la clasificación.

Una victoria que no solo garantizaría matemáticamente la permanencia, sino que también les daría la oportunidad de repetir el exitoso cuarto puesto de la temporada anterior.

Incluso el podio está al alcance. Para conseguirlo, el equipo debe imponerse con solvencia al Manises y esperar a que Benalmádena derrote a Gros en el decisivo duelo por el ascenso.

El cuadro zubiense cayó por la mínima en un emocionante duelo andaluz contra el Benalmádena en la quinta ronda del Campeonato de España de Primera división, la anterior. La partida, que se extendió durante más de cinco horas, mantuvo a los aficionados en vilo hasta el último movimiento.

