El Granada Lions conquista la Copa Levante con autoridad en Murcia

El Granada Lions, equipo de fútbol americano, viajó hasta tierras murcianas para enfrentarse a Murcia Cobras en una nueva edición de la Copa Levante, torneo ... amistoso de pretemporada. El encuentro se presentaba como un desafío de nivel, con dos equipos que no llegaban en su mejor momento y que necesitaban una victoria para recuperar sensaciones. Sobre el campo, sin embargo, los Leones demostraron que estaban preparados para dar un golpe de confianza y convertir el duelo en un punto de inflexión antes del inicio de la liga andaluza.

Con esta victoria, el Granada Lions no solo se lleva la Copa Levante, sino que recupera una gran dosis de confianza antes de su próximo desafío: la final de la Copa Andaluza frente a Blue Devils, el próximo domingo 14 de diciembre. Si los Leones mantienen esta intensidad, el rugido puede volver a escucharse aún más fuerte en tierras andaluzas. Además, el club ya mira a la liga andaluza sénior masculina, cuya temporada regular arrancará en enero.

El buen momento deportivo llega acompañado de un objetivo claro: ampliar la plantilla. El Granada Lions entrena los lunes y miércoles, de 20.30 a 22.30 horas, en los campos de césped artificial de Maracena, donde cualquier persona interesada en descubrir el fútbol americano puede integrarse en el grupo.

Desde el club señalan que no es necesario tener experiencia previa en este deporte; basta con ganas de aprender y de trabajar en equipo. El esfuerzo, la familia y, sobre todo, la unidad son los valores que definen al vestuario granadino.

Quienes quieran informarse o dar el paso para empezar a entrenar con los Lions pueden contactar previamente a través de las redes sociales oficiales del equipo, el canal recomendado por el club para resolver dudas y organizar los primeros entrenamientos.

Con la Copa Levante ya en las vitrinas y la mirada puesta en la Copa Andaluza y en la liga regular, el Granada Lions abre sus puertas a nuevos jugadores que quieran formar parte del proyecto y vivir el fútbol americano desde dentro.