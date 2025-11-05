El Granada FS y la Fundación UAPO sellan un acuerdo de colaboración

El Club Deportivo Granada Fútbol Sala 2020 (Sima Granada FS) y la Fundación UAPO (Unidad de Apoyo a Pacientes Oncológicos) sellaron un convenio de colaboración ... con el objetivo de fomentar valores sociales, deportivos y solidarios, así como de dar visibilidad y apoyo a la labor que realiza la fundación creada por Jesús Candel 'Spiriman' en 2021. Este acuerdo nace tras la visita que el pasado lunes 7 de octubre realizó el Granada FS a las instalaciones de UAPO en Granada. Durante la jornada, los representantes del club conocieron de primera mano el trabajo que desarrolla la fundación para mejorar la calidad de vida de los pacientes de cáncer a través de la oncología integrativa.

El convenio de colaboración entre Granada Fútbol Sala 2020 y Fundación UAPO se fundamenta en tres ejes principales. El fomento de la educación en valores, con la cooperación, promoción e impulso de actividades desde el área social del Club Deportivo Granada Fútbol Sala 2020 para formar a los más jóvenes con el objetivo de crear mejores deportistas y mejores personas; la integración social a través del deporte, con el desarrollo de proyectos que favorezcan la inclusión de jóvenes en riesgo de exclusión social, utilizando el fútbol sala como vehículo educativo y de promoción de hábitos de vida saludables; y el apoyo y visibilización de UAPO con la colaboración en iniciativas que ayuden a difundir la actividad de la fundación en la atención a pacientes oncológicos y a crear sinergias que faciliten la captación de recursos y donativos, permitiendo continuar y ampliar su labor solidaria.

Fruto de este convenio de colaboración y en la búsqueda de otorgar un lugar de relevancia a la fundación que le dé la visibilidad que su acción social merece, el equipo directivo del club capitalino decidió que el equipo femenino del club debutante en la Segunda división RFEF y máximo exponente de la modalidad en la provincia pase a competir bajo el nombre Fundación UAPO Granada Fútbol Sala, luciendo en la parte frontal de su camiseta de juego el logotipo y marca de la fundación.

Este gesto pretende hacer un llamamiento para poner en valor la importancia y la necesidad de ser solidarios y ayudar, sin esperar nada a cambio, a los que ayudan. Con este acuerdo, ambas instituciones reafirman su compromiso con la responsabilidad social y con el poder transformador del deporte y la solidaridad en la sociedad granadina.