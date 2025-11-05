Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Presentación del acuerdo en el Ayuntamiento de Granada. Granada FS
Fútbol sala

El Granada FS y la Fundación UAPO sellan un acuerdo de colaboración

El equipo de Segunda división femenina toma su nombre para impulsar valores, deporte y solidaridad

R. I.

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:36

Comenta

El Club Deportivo Granada Fútbol Sala 2020 (Sima Granada FS) y la Fundación UAPO (Unidad de Apoyo a Pacientes Oncológicos) sellaron un convenio de colaboración ... con el objetivo de fomentar valores sociales, deportivos y solidarios, así como de dar visibilidad y apoyo a la labor que realiza la fundación creada por Jesús Candel 'Spiriman' en 2021. Este acuerdo nace tras la visita que el pasado lunes 7 de octubre realizó el Granada FS a las instalaciones de UAPO en Granada. Durante la jornada, los representantes del club conocieron de primera mano el trabajo que desarrolla la fundación para mejorar la calidad de vida de los pacientes de cáncer a través de la oncología integrativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  3. 3 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  4. 4

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  5. 5 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  6. 6 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  7. 7 Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos
  8. 8

    Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana
  9. 9 Estas son las mejores croquetas de Granada: «Son como las de mi abuela y mi madre»
  10. 10

    El instituto de Albuñol expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada FS y la Fundación UAPO sellan un acuerdo de colaboración

El Granada FS y la Fundación UAPO sellan un acuerdo de colaboración