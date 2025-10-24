El Granada FS Femenino puede asaltar el liderato de Segunda ante el Alcorcón

R. I. Granada Viernes, 24 de octubre 2025, 13:46 Comenta Compartir

El Granada FS Femenino visitará este domingo al Arriva AD Alcorcón FSF, filial del equipo que va cuarto en Primera División Femenina. Las jugadoras de Javi Espinosa y Rafa Romero –este segundo, ahora de baja–– perseguirán su quinta victoria del curso.

El filial del Alcorcón ha empezado la temporada con dificultades, fruto de la fuerte competitividad que hay en el Grupo III de la liga. El equipo madrileño era colista de la liga hasta hace una semana, pero un triunfo de postín ante el que era líder, Leganés, y a domicilio, ha cambiado de golpe las sensaciones en las jugadoras de Pablo López.

El Granada FS Femenino, sin embargo, vive en una nube tras unas primeras semanas en Segunda de ensueño. Con cuatro triunfos en cinco partidos, que no hubieran encajado en ninguna quiniela en el verano, las de Javi Espinosa y Rafa Romero son quintas clasificadas a solo tres puntos de los Salesianos de Puertollano, que mandan ahora en la tabla con 15 puntos de 15 posibles. 21 goles y solo 11 en contra reflejan el dominio que han tenido.

Javi Espinosa, entrenador del Granada FS Femenino, espera mantener el alto nivel mostrado: «Intentaremos, con nuestras armas, dominar el partido desde el minuto uno y traernos los tres puntos para Granada y acercar la salvación».

En casa

El Sima Granada FS y el Imperio Los Rosales se miden este sábado en la séptima jornada de liga en el Complejo Deportivo Núñez Blanca. Los nazaríes, que han arrancado el curso en el Grupo V de Segunda División B con 11 puntos de 18 posibles, tratarán de ampliar la distancia con el descenso ante un cuadro ceutí que limita con él.

La escuadra entrenada por Nano Calvache dio una exhibición de fútbol sala el pasado sábado en su visita al Alcalá de Guadaíra. Un 0-3 con grandes conceptos defensivos y ataques bien generados otorgó un triunfo de justicia al Sima en Sevilla. Antes, las victorias ante Málaga B y Jumilla ya habían colocado a los granadinos en una posición privilegiada. A la séptima jornada llegan como cuartos clasificados, a solo cuatro puntos del líder.

El Imperio Los Rosales, recién ascendido de Tercera División, está sufriendo más en su adaptación a la categoría. El equipo caballa ocupa la duodécima posición, con los mismos puntos que el Nueva Era Melilla y Córdoba Patrimonio B, cuadros que sí están en descenso.

Nano Calvache, primer entrenador del Sima Granada FS, espera prolongar el estado de dulce del equipo ante un rival peligroso: «Seguimos con mucha ilusión y motivación por seguir sumando puntos. Tenemos que tener claro que es un partido muy complicado».

