Las jugadoras granadinas celebran su victoria. R. I.

Baloncesto

Granada conquista el campeonato de Andalucía cadete femenino A8

Se impuso a Córdoba en una competición disputada en Cabra

R. I.

Domingo, 12 de octubre 2025, 17:32

Comenta

La selección granadina conquistó el campeonato de Andalucía cadete femenino A8, celebrado en Cabra este fin de semana, una cita que reunió a los combinados provinciales de la categoría y que ofrecieron tres días de competición, convivencia y baloncesto de máximo nivel.

A las 12.00 horas se disputó la gran final del campeonato, que enfrentó a Córdoba, vigente campeona, y Granada, en un encuentro de altísima intensidad. Las granadinas fueron imponiendo su ritmo y ampliando su ventaja con el paso de los minutos, hasta firmar una sólida victoria por 83-60 que las proclamó campeonas de Andalucía cadete femenino A8. La lucha por el tercer y cuarto puesto enfrentó a Cádiz y Málaga, con triunfo para las malagueñas por 92-65.

El campeonato ha contado con la dirección arbitral de ocho colegiados andaluces, designados por el departamento técnico arbitral de la Federación Andaluza de Baloncesto, representando a cada una de las provincias.

