Granada conquista el campeonato de Andalucía cadete femenino A8

La selección granadina conquistó el campeonato de Andalucía cadete femenino A8, celebrado en Cabra este fin de semana, una cita que reunió a los combinados provinciales de la categoría y que ofrecieron tres días de competición, convivencia y baloncesto de máximo nivel.

A las 12.00 horas se disputó la gran final del campeonato, que enfrentó a Córdoba, vigente campeona, y Granada, en un encuentro de altísima intensidad. Las granadinas fueron imponiendo su ritmo y ampliando su ventaja con el paso de los minutos, hasta firmar una sólida victoria por 83-60 que las proclamó campeonas de Andalucía cadete femenino A8. La lucha por el tercer y cuarto puesto enfrentó a Cádiz y Málaga, con triunfo para las malagueñas por 92-65.

El campeonato ha contado con la dirección arbitral de ocho colegiados andaluces, designados por el departamento técnico arbitral de la Federación Andaluza de Baloncesto, representando a cada una de las provincias.

