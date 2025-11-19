Granada acoge este sábado la XXIV edición del Rallye Histórico Primeras Nieves de Sierra Nevada

Granada se prepara para vivir este sábado una jornada inolvidable con el Rallye Histórico Primeras Nieves de Sierra Nevada, que celebra este año su vigésimo ... cuarta edición, consolidándose como el evento de referencia para los amantes del motor clásico.

Considerado el encuentro más emblemático del sector en Granada, el rallye reunirá a 60 vehículos clásicos de más de 30 años de antigüedad de fecha de matriculación llegados de distintos puntos del país para disputar un recorrido que combina «exigencia técnica, patrimonio cultural y una naturaleza privilegiada», tal y como ha destacado el concejal de Deportes, Jorge Iglesias.

Organizado por la Escudería Granada 49.9, el rallye arrancará a las 10.30 horas desde la explanada del Palacio de Congresos de Granada, punto de salida donde el público podrá admirar de cerca auténticas joyas del automovilismo. Desde allí, los participantes emprenderán una ruta que recorrerá más de 15 localidades de la provincia, transitando por carreteras que forman parte de la historia de este legendario Primeras Nieves, conocidos tanto por su belleza escénica como por la precisión que exige su conducción.

«Las carreteras de montaña, rodeadas de paisajes espectaculares, convierten cada tramo en una experiencia única para pilotos y copilotos», ha señalado el edil, quien ha explicado que los participantes deberán respetar íntegramente los 250 kilómetros del recorrido indicado en el Libro de Ruta y que se dividen en dos intensas secciones: la primera de 130 kilómetros, y la segunda, de 120 kilómetros, que finalizará en Alhendín alrededor de las 19.15 horas, donde se celebrará el acto final con la entrega de premios.

El presidente de la Escudería Granada 49.9, Fernando Parra, ha trasladado su satisfacción por la celebración de esta nueva edición de una carrera que, con casi un cuarto de siglo de historia, se ha consolidado como «una experiencia ocio-deportiva única, que combina la pasión por los coches clásicos con la oportunidad de descubrir los paisajes y pueblos más singulares de Granada». «El Rallye Histórico Primeras Nieves es ya una cita imprescindible, ya que no solo impulsa el deporte del motor clásico, sino que proyecta a Granada como un destino que combina tradición, naturaleza y dinamismo deportivo», ha indicado.

Por último, Iglesias ha subrayado el impacto positivo en la comunidad de una competición que, tras cada edición, reafirma la capacidad de Granada para organizar pruebas deportivas, especialmente en el binomio deporte-motor que conforma junto con el Rallye Ciudad de Granada, con una excelente acogida tanto por parte de participantes como del público y que supone una importante promoción de Granada al mundo a través del deporte.