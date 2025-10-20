Gran estreno para el equipo femenino sénior de Escoriones

R. I. Granada Lunes, 20 de octubre 2025, 18:56 Comenta Compartir

Las chicas del equipo sénior del Rugby Escoriones Armilla debutaron en la primera jornada de liga enfrentándose al Universitario Sevilla CR, en los campos de rugby de la Cartuja de la capital hispalense. Bajo un sol más propio del mes de agosto, las granadinas mostraron carácter, esfuerzo y una gran cohesión en su estreno de temporada para imponerse por 15-27.

El equipo visitante comenzó el encuentro con energía y motivación, adaptándose con rapidez al nuevo grupo formado esta temporada, entrenado por Jordina Marba y su 'staff', en el que debutaron varias jugadoras. Aunque los primeros minutos fueron favorables al conjunto sevillano, las jugadoras de Escoriones Armilla, no bajaron los brazos y lograron darle la vuelta al marcador, llegando al descanso con un ajustado 12-15.

Durante la segunda parte, el calor y el esfuerzo no fueron impedimento para que las granadinas siguieran luchando cada balón, mostrando fortaleza. El trabajo en equipo y la actitud positiva marcaron la diferencia en un encuentro igualado y de gran intensidad.

