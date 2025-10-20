Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Rugby

Gran estreno para el equipo femenino sénior de Escoriones

Las granadinas muestran carácter, esfuerzo y una gran cohesión en su estreno de temporada para imponerse por 15-27

R. I.

Granada

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:56

Comenta

Las chicas del equipo sénior del Rugby Escoriones Armilla debutaron en la primera jornada de liga enfrentándose al Universitario Sevilla CR, en los campos de rugby de la Cartuja de la capital hispalense. Bajo un sol más propio del mes de agosto, las granadinas mostraron carácter, esfuerzo y una gran cohesión en su estreno de temporada para imponerse por 15-27.

El equipo visitante comenzó el encuentro con energía y motivación, adaptándose con rapidez al nuevo grupo formado esta temporada, entrenado por Jordina Marba y su 'staff', en el que debutaron varias jugadoras. Aunque los primeros minutos fueron favorables al conjunto sevillano, las jugadoras de Escoriones Armilla, no bajaron los brazos y lograron darle la vuelta al marcador, llegando al descanso con un ajustado 12-15.

Durante la segunda parte, el calor y el esfuerzo no fueron impedimento para que las granadinas siguieran luchando cada balón, mostrando fortaleza. El trabajo en equipo y la actitud positiva marcaron la diferencia en un encuentro igualado y de gran intensidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una fábrica de aceite de Granada puede ir a prisión por estafar a un agricultor
  2. 2

    Las 100 empresas que más facturan de Granada
  3. 3 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  4. 4 El piloto que levantó un imperio del motor en Granada
  5. 5 Los pensionistas que no van a cobrar la paga extra esta Navidad
  6. 6

    Los fabricantes de fertilizantes de Pinos Puente que triunfan en España
  7. 7 Las administraciones donde más toca la Lotería de Navidad en Andalucía: una está en Granada
  8. 8 De empleada a dueña en una de las academias más históricas de Granada
  9. 9 El flamante y nuevo hotel de Granada sobre un acantilado con vistas al mar: «Algo único»
  10. 10 La ayuda de hasta 1.600 euros que pueden solicitar los nacidos entre 1962 y 2002

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Gran estreno para el equipo femenino sénior de Escoriones

Gran estreno para el equipo femenino sénior de Escoriones