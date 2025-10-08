El GmasB lanza su campaña de abonos justo antes de su estreno liguero en casa

Tras sufrir el pasado sábado la primera derrota de la temporada (77-47 en la cancha del Geieg Pacisa de Girona), y antes de recibir ... este domingo (12.15 horas) al Claret valenciano en su primer partido como local en el pabellón de Fuentenueva, el GmasB ha lanzado su campaña de abonos para la campaña 2025/2026. De esta forma, el club púrpura busca el apoyo de su base social para consolidar el proyecto deportivo.

Cuatro son las modalidades de carnet colaborador establecidas por el GmasB: Colaborador individual (30€), Colaborador Familiar o Empresa (50€, válido por dos carnets), Colaborador Estudiante (20€, para jóvenes entre 18 y 29 años) y Colaborador Estudiante Doble, al precio de 30€, que da derecho a dos carnets para estudiantes con descuento.

Aquellas personas que den el paso de apoyar al principal equipo femenino de la ciudad en su lucha por mantenerse un curso más en la tercera categoría del baloncesto femenino español, además de asegurar su entrada a todos los partidos del curso –trece en total, a contar a partir de este fin de semana–, disfrutarán de asientos premium en Fuentenueva y recibirán un regalo de merchandising que podrán recoger en las oficinas del club, en el Pabellón Inacua Antonio Prieto, junto a la estación de autobuses. Dicho obsequio estará disponible próximamente, y el club informará conveniente de cuándo se podrá comenzar a recoger. La formalización del abono se puede llevar a cabo tanto presencialmente, en la citada sede del GmasB, como a través de la web oficial de la entidad púrpura, https://granadamasbaloncesto.es/.

El club granadino confía en tener un importante respaldo que ayude a firmar una permanencia que, en el primer partido, ya se pudo comprobar que no será nada sencilla. A través de esta campaña de abonados, hace un llamamiento tanto a su afición como a la comunidad universitaria para llenar Fuentenueva y conseguir que los partidos como local de Roberto Girón serán un factor clave para conseguir el único objetivo deportivo que tiene por delante la entidad del norte de la capital.