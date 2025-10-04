El GmasB se hunde en el tercer cuarto frente al Geieg Pacisa y sufre su primera derrota

Víctor M. Romero Sábado, 4 de octubre 2025, 18:47 Comenta Compartir

El GmasB acusó falta de acoplamiento en su estreno en la cancha del Geieg Pacisa de Girona, con el que siempre fue a remolque y perdió por 77-47 en la primera jornada de la Liga Femenina 2. Durante los primeros minutos las fuerzas estuvieron niveladas, con intercambio de canastas, pero, a partir del minuto cinco, las locales se separaron en el marcador. El estirón propició un 14-6 a falta de tres minutos para la conclusión del primer cuarto. Laura Fernández destacó con ocho puntos, mientras que en las granadinas hubo atasco ofensivo, con triple de Fernández, dos puntos de Schleg y uno de Ryzinska.

Con 16-6 llegó el tiempo muerto de Roberto Girón. El entrenador del GmasB intentó romper la dinámica tan positiva del Geieg Pacisa. Las jugadoras de Girona resultaron superiores en defensa, con una presión a toda pista y ayudas para acciones de dos contra uno. Girón procuró cortar la sangría al pasar a individual tras una defensa zonal. El primer cuarto se maquilló por las nazaríes hasta el 18-10.

En el segundo, el técnico nazarí intentó motivar a sus jugadoras. Se refugió de nuevo en la zona, pero un triple de Coma colocó el 23-12 y significó un nuevo parón de reloj para reajustar a la formación púrpura. Ya habían jugado las diez que viajaron, con el cinco inicial formado por Marina Sánchez, Fernández, García, Revueltas y Ryzinska, más Schleg, Díaz, Sene, Carmen Villanueva, que logró cuatro rebotes en ocho minutos, y Rojas. El GmasB ganaba el rebote pero llevaba un 4/22 horrible en tiros de campo. Y se acercó hasta el 29-22 pero se le notó falta de entendimiento. 32-22 al descanso. En el segundo tiempo, la cuarta falta de Schleg y el tiempo de Girón con 49-31 finiquitaron.

