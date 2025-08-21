Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Daria Ryzinska, con el balón, reforzará al GmasB. R. I.
Liga Femenina 2

El GmasB cierra la incorporación de la ala-pívot polaca Daria Ryzinska

Sexta pieza confirmada para el equipo morado

Jose Manuel Puertas

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:05

Sexta pieza confirmada para el GmasB en la que será su segunda experiencia en la Liga Femenina 2. El club púrpura ha cerrado la incorporación ... de la ala-pívot polaca Daria Ryzinska, que llega a Granada procedente del AZS Uniwersytet Gdański, de la Primera División de su país.

