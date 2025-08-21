El GmasB cierra la incorporación de la ala-pívot polaca Daria Ryzinska
Sexta pieza confirmada para el equipo morado
Jueves, 21 de agosto 2025, 11:05
Sexta pieza confirmada para el GmasB en la que será su segunda experiencia en la Liga Femenina 2. El club púrpura ha cerrado la incorporación ... de la ala-pívot polaca Daria Ryzinska, que llega a Granada procedente del AZS Uniwersytet Gdański, de la Primera División de su país.
La nueva interior del equipo de Roberto Girón, de 22 años de edad, mide 1'85 metros y destaca por su capacidad para abrir el campo merced a una buena amenaza desde la línea de tres puntos. Su llegada a la ciudad de la Alhambra se espera a primeros del mes de septiembre, momento en el que se incorporará a la pretemporada del club morado. Esta será la primera experiencia de Ryzinska en las competiciones españolas, por lo que precisará de un cierto periodo de adaptación.
La polaca se une así a las renovadas Alba Vigo, Carmen Villanueva y María Sánchez y a las fichadas María del Mar García y Rosa Revueltas.
