El GmasB cierra la incorporación de la ala-pívot polaca Daria Ryzinska

Sexta pieza confirmada para el GmasB en la que será su segunda experiencia en la Liga Femenina 2. El club púrpura ha cerrado la incorporación ... de la ala-pívot polaca Daria Ryzinska, que llega a Granada procedente del AZS Uniwersytet Gdański, de la Primera División de su país.

La nueva interior del equipo de Roberto Girón, de 22 años de edad, mide 1'85 metros y destaca por su capacidad para abrir el campo merced a una buena amenaza desde la línea de tres puntos. Su llegada a la ciudad de la Alhambra se espera a primeros del mes de septiembre, momento en el que se incorporará a la pretemporada del club morado. Esta será la primera experiencia de Ryzinska en las competiciones españolas, por lo que precisará de un cierto periodo de adaptación.

La polaca se une así a las renovadas Alba Vigo, Carmen Villanueva y María Sánchez y a las fichadas María del Mar García y Rosa Revueltas.