El GmasB cae al fondo con una dura derrota

El GmasB sufrió su tercera derrota consecutiva en la Liga Femenina 2 de baloncesto, esta vez cayó con claridad en la pista del Magectias Contra Violencia Gen, lo hizo por un claro 80-61 y sin tener ningunas opciones de victoria. Ya, en el primer cuarto, cedía por 22-15. El segundo cuarto fue peor, con 27-12. Ya en la segunda mitad, 19-15 y 12-19 que sirvió para maquillar el marcador. Ahora es colista.

A pesar de los esfuerzos iniciales, el equipo de Roberto Girón no pudo contrarrestar el dominio local, especialmente antes del descanso. El técnico granadino dispuso un quinteto titular con Rosa Revueltas, María Sánchez, Laura Fernández, Odett Schlegl y Daria Ryzinska. Las púrpuras comenzaron el partido con seriedad, aunque mostraron errores en el lanzamiento, a pesar de los intentos de María Sánchez y Odett Schlegl por liderar el ataque. Finalmente, fueron Daria y Rosa Revueltas quienes abrieron la cuenta para las moradas. Sin embargo, el Magec Tías impuso su ley en el juego interior, castigando la pintura de un equipo visitante mermado por las bajas. El primer cuarto finalizó con una ventaja local de 22-15.

El partido se rompió definitivamente en el segundo periodo. Las tinerfeñas, imparables, lograron la renta más grande a su favor, dejando a las granadinas prácticamente noqueadas. Un demoledor parcial de 27-12 a favor del Magec Tías llevó el marcador al descanso a un contundente 49-27, dejando el encuentro muy cuesta arriba para El Plantel GmasB.

Aunque en el tercer cuarto jugadoras como Carmen Villanueva y Odett Schlegl intentaron reducir distancias, la ventaja acumulada era ya insalvable. En el último periodo, con el partido sentenciado, El Plantel GmasB pudo demostrar parte de su juego, pero ya era demasiado tarde para revertir el marcador. La derrota final por 80-61 en Tenerife obliga al equipo a seguir trabajando para sumar su primera victoria.

Voleibol

El Universidad de Granada, que firmó un debut impecable ante su público en la Superliga Femenina 2, imponiéndose con autoridad por un claro 3-0 (25-20, 25-19, 25-18) al Atarfe, en un encuentro donde la solidez, la concentración y la energía colectiva marcaron la diferencia, no pudo en la tercera jornada con el poderoso Fedes Ascensores La Laguna.

Las universitarias cayeron por 3-0 en la cancha tinerfeña, un duro rival que ya venció a las atarfeñas con antelación. Precisamente, el CDU Atarfe repitió, este sábado en casa, derrota, también por un amplio 0-3, ante el CDV Guía. El próximo sábado, en la cuarta jornada, el Universidad recibirá al Algar Surmenor, mientras que el Atarfe viajará a la cancha del Grupo Renovak CV Sant Joan.

En la Primera masculina, el Universidad se midió al segundo clasificado, el Cuenca, siendo cuartos los granadinos. Los universitarios cayeron por 3-1 (25-22/12-25/25-22/34-32), lo que hace líderes del grupo a sus rivales con nueve puntos y baja a los granadinos a la quinta plaza, con cinco.

Pleno en balonmano

El Ciudad de Granada se impuso por 31-23 al Ciudad de Algeciras en la tercera jornada de la Primera División Nacional femenina, en un buen partido de las granadinas, que dominaron a sus rivales en todo momento, en el pabellón del Polideportivo de La Chana.

Las féminas del Ciudad de Granada jugarán en la próxima jornada en la pista del Agrinova Balonmano Roquetas. Será al Universidad al que le tocara jugar en la cancha del Algeciras, mientras que en esta jornada el CDU superó por 39-23 al Mijas en su pista de Fuentenueva.

A continuación jugó el equipo masculino del Ciudad de Granada, que también salió airoso en el complejo deportivo chanero, dado que los granadinos voltearon al CD Agrinova Balonmano Vícar, aunque por un marcador más apretado, y en un partido bastante reñido de la Segunda Nacional, por 29-24.