Defensa de María Sánchez. GmasB
Liga Femenina 2

El GmasB busca cerrar su ilusionante plantilla con un salto de calidad en la pintura

El equipo morado venció al Cordobasket en su primer amistoso y trata ahora de cerrar dos partidos más antes de iniciar el curso en Girona

Jose Manuel Puertas

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:30

El GmasB cocina ya a fuego lento la que será su segunda temporada en la Liga Femenina 2, después de conseguir salvar 'in extremis' en ... los despachos la categoría. El cuadro morado disputó el pasado fin de semana su primer amistoso, frente al Cordobasket de la 1ª División Nacional, con victoria por 68-54 para el cuadro en el que Roberto Girón reemplazará a Quique Gutiérrez en el banquillo.

