El GmasB busca cerrar su ilusionante plantilla con un salto de calidad en la pintura

El GmasB cocina ya a fuego lento la que será su segunda temporada en la Liga Femenina 2, después de conseguir salvar 'in extremis' en ... los despachos la categoría. El cuadro morado disputó el pasado fin de semana su primer amistoso, frente al Cordobasket de la 1ª División Nacional, con victoria por 68-54 para el cuadro en el que Roberto Girón reemplazará a Quique Gutiérrez en el banquillo.

En los planes del GmasB, que se estrenará en la Liga en casa del Geieg Pacisa gerundense el sábado 4 de octubre, está aún disputar uno o dos amistosos de preparación más, si bien las fechas y rivales definitivos siguen aún por concretar. En ese sentido, no ha beneficiado al club granadino tener que esperar tanto para confirmar su plaza en la categoría y el cierto retraso que también sufrió a la hora de empezar a montar una plantilla que, sin embargo, resulta ilusionante –aunque sigue a falta de un último refuerzo que apuntale el juego interior– de cara a la segunda experiencia morada en la LF2.

Por diversas circunstancias, la remodelación en el plantel ha sido profunda, al punto de que solo tres jugadoras continúan respecto al pasado ejercicio:María Sánchez, Carmen Villanueva y Alba Vigo. Laura Martínez, de camino a la NCAAestadounidense, y Carmen García, fichada por el La Salle Melilla de la Liga Femenina Challenge, son dos bajas de calado cuyo impacto tendrá que tratar de paliar la entidad del norte de la capital a través de un bloque nuevamente joven en el que la experiencia la aportará en el perímetro la recientemente incorporada Laura Fernández. Se trata de una jugadora con amplísima experiencia en categorías FEB, que se une así a las citadas renovadas Sánchez, Villanueva y Vigo para consolidar el juego exterior, y de ahí que sea en el en la pintura donde el club sigue afanándose en incorporar una pieza más, aún a dos semanas del inicio de la temporada oficial.

Mientras llega ese último fichaje, Roberto Girón trata de imponer el sello de un equipo que pretende jugar con un alto ritmo, y en el que actualmente los entrenamientos se ven reforzados por tres jugadoras de categoría júnior, manteniendo así el vínculo con la cantera, como siempre ha sido el objetivo del GmasB.

El reto para el club presidido para Antonio Gómez Nieto será lograr consolidar al fin el baloncesto femenino en la provincia, algo que, históricamente, ha resultado difícil de lograr en categoría sénior. El GmasB volverá a jugar sus partidos como local en la matinal de los domingos y en el pabellón de Fuentenueva.