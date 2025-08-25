García y Aparisi ganan el Open de la Amistad de Almuñécar

Ideal Lunes, 25 de agosto 2025, 18:24 | Actualizado 18:50h. Comenta Compartir

El Complejo Municipal de Río Verde de Almuñécar puso el broche de oro al XXI Open de la Amistad, XVI Memorial Diego Fernández, enmarcado en el Circuito Nacional IBP Tenis, con la celebración de las finales masculina y femenina, ante unas gradas repletas de aficionados que disfrutaron de una jornada inolvidable de tenis.

La final femenina abrió la gran cita con el triunfo de Candela Aparisi González, que se proclamó campeona tras imponerse con autoridad a María Victoria Herrera Mena. Aparisi arrancó con solidez, adjudicándose el primer set por 6-2, y mantuvo el dominio en el segundo, donde terminó cerrando el partido con gran determinación.

En categoría masculina, el espectáculo fue mayúsculo. El granadino afincado en Almuñécar, Alejandro Martín Ventura, alcanzaba su segunda final consecutiva tras superar un exigente duelo frente a Adam Martín Espinar. En la gran final le esperaba Alberto García García, verdugo en semifinales del sexitano Jordi Domenech Castillo. García desplegó un juego sólido y constante que le permitió imponerse con un trabajado 6-3 y 6-2, logrando así el título y confirmando su excelente estado de forma.

El acto de entrega de premios estuvo presidido por el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, Luis Aragón, el concejal de Agricultura, Carlos Ferrón, la presidenta del Club de Tenis Costa Tropical, Carmen Castillo Guarnido, y la coordinadora del torneo, María Dolores Ruiz Martín, quienes felicitaron a los ganadores y finalistas por el gran juego desplegado en la pista.

La coordinadora del torneo, María Dolores Ruiz Martín, destacó el éxito de esta edición. «Quiero agradecer al Área de Deportes, a los patrocinadores, a los participantes y al público que nos ha acompañado durante toda la semana. Ha sido una edición increíble desde las fases previas, sin duda la de mayor nivel y la más internacional de todas hasta la fecha».

