Las Gabias, reconocida como Villa Europea del Deporte 2026 por ACES Europe

La Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte (ACES Europe), con sede en Bruselas, ha comunicado oficialmente la concesión a Las Gabias del título de Villa Europea del Deporte 2026. Se trata de un reconocimiento internacional que acredita la labor del municipio en la promoción del deporte y la actividad física como ejes centrales de la salud pública, la inclusión social, la sostenibilidad y la calidad de vida.

La candidatura de Las Gabias, presentada por el Ayuntamiento con el respaldo de clubes, asociaciones, federaciones y entidades locales, fue valorada por el comité evaluador de ACES Europe tras analizar las infraestructuras deportivas, el calendario de eventos, los programas de inclusión, las políticas de sostenibilidad y la participación ciudadana. La resolución pone en valor tanto la red de instalaciones municipales actuales, como las que se prevén desarrollar en el futuro y la implicación de la comunidad deportiva en su conjunto.

Con más de 3.000 deportistas federados y miles de vecinos participando en actividades municipales, Las Gabias ha convertido el deporte en una seña de identidad. Los programas de envejecimiento activo, actividades para personas con diversidad funcional, escuelas deportivas, o contar con un Centro de Alto Rendimiento de Tiro Olímpico y un campo de golf de 18 hoyos, hacen que el municipio ofrezca un abanico de oportunidades que ha sido clave para la obtención de este galardón.

La alcaldesa María Merinda Sádaba ha declarado: «Este reconocimiento es un orgullo para toda la ciudadanía. Ser Villa Europea del Deporte 2026 es un logro colectivo que nos sitúa en el mapa internacional y que refleja la pasión con la que Las Gabias vive el deporte. Es un premio a nuestros clubes, entrenadores, familias y deportistas que, día a día, trabajan con entrega y compromiso. Ahora afrontamos un emocionante reto: hacer de 2026 un año histórico en el que deporte, salud y convivencia sean los protagonistas.»

El concejal de Deportes, Sebastián Pertíñez, ha resaltado: «Este título llega tras años de inversión y esfuerzo. Hemos mejorado instalaciones, renovado equipamientos y puesto en marcha programas para que nadie se quede fuera de la práctica deportiva. La designación de ACES Europe no es un punto de llegada, sino un punto de partida: nos impulsa a seguir creciendo, a atraer competiciones y a generar nuevas oportunidades para nuestros vecinos y para la economía local.»

El Ayuntamiento ha anunciado que, de cara a 2026, se elaborará un calendario especial de eventos y actividades que convertirá a Las Gabias en escenario de competiciones nacionales e internacionales. Además, se potenciarán los programas de participación ciudadana y se dará continuidad al plan de modernización de instalaciones, con proyectos como la ampliación del gimnasio municipal, la renovación de las pistas de pádel y la creación de un carril bici y peatonal en torno a la base aérea.

Con esta distinción, Las Gabias se suma al selecto grupo de municipios europeos que han hecho del deporte un pilar estratégico de desarrollo local. El título de Villa Europea del Deporte 2026 es, en palabras de la alcaldesa, «una oportunidad única para proyectar al exterior la mejor imagen de nuestra ciudad: una comunidad abierta, activa, saludable y orgullosa de su gente.»

