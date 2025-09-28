La Universidad de Granada logra la medalla de bronce en el Mundial

José Ignacio Cejudo Granada Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:41 Comenta Compartir

La Universidad de Granada logró la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo universitario de fútbol que se celebra en Dalian (China). El equipo dirigido por Luis del Moral y Esteban Ruiz como entrenadores se impuso a la Chouiab Doukkali de Marruecos para que sus miembros puedan volver con una presea al cuello para engrandecer su participación aunque no sea ni de oro ni de plata.

La UGR cayó derrotada en penaltis contra la Universidad de Estudios del Desarrollo de Tamale (Ghana) en las semifinales tras no pasar del empate a cero durante el tiempo reglamentario. Anteriormente se deshicieron de la de Split en cuartos de final con remontada incluida por 3-2.