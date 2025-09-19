Motril y Huétor Vega afrontan un derbi cargado de tensión

El Motril y el Huétor Vega afrontarán un derbi cargado de tensión por el intercambio de comunicados y declaraciones entre directivas mañana a las 19 ... horas en el estadio municipal Escribano Castilla por la tercera jornada del grupo IX de la Tercera RFEF. Rizos, al frente de los visitantes, tendrá las bajas de hasta ocho jugadores que se encuentran en China con la Universidad de Granada por el Mundial académico.

El entrenador del Huétor Vega perdió en concreto a Fran Caballero, Humberto, Pedro Pérez, Carlos Linares, Nacho Antequera, Himar, Mario e Iván Casares. Aun así, no quiere excusas: «No llegamos en las mejores condiciones pero afrontamos el partido con optimismo ante un equipo con gran presupuesto y gran plantilla además de un buen técnico». Chus Hevia, al mando de los locales, tendrá por su parte las del portero Juanmi y el organizador Isra González, con las altas del delantero Pato tras cumplir sanción y las del reciente fichaje Kata Martínez, pivote internacional con Guinea Ecuatorial.

También este domingo, como todos los partidos con equipos granadinos involucrados, se disputará el otro derbi provincial entre el Recreativo y el Huétor Tájar en la Ciudad Deportiva del Granada CF (16 horas). El Arenas de Armilla y el Churriana de la Vega, por su parte, jugarán a domicilio en Porcuna y Torreperogil respectivamente.

El Arenas de Jorge Molina viajará al municipal San Benito (18 horas) con tres bajas ya confirmadas: las del mediocentro Charles por lesión, el mediapunta Capi por temas burocrácticos y el lateral izquierdo Hugo Poyatos también por el Mundial universitario. Permanecen en duda tanto el extremo Dani Salvatierra como el mediocentro Fran Machado.

Nueva prueba al Churriana

El Churriana, revelación de lo que va de campeonato, tratará de seguir invicto en el estadio Abdón Martínez Fariñas (19 horas) como nueva prueba de la categoría. «Somos conscientes de la dificultad del partido, pero vamos a seguir desarrollando nuestro juego, con nuestras ideas, siendo valientes y osados en pro de buscar un nuevo triunfo», avanzó Levi Cantero, que no podrá contar con el lateral izquierdo Capilla al encontrarse aún en la recta final de su recuperación.