El mediapunta Cameron juega un balón con el Motril. J. A. S.

Fútbol

Motril y Huétor Vega afrontan un derbi cargado de tensión

Tercera RFEF ·

El Recreativo y el Huétor Tájar mantendrán el otro pulso provincial mientras que el Arenas y el Churriana jugarán fuera

José A. Salvador

Motril

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:37

El Motril y el Huétor Vega afrontarán un derbi cargado de tensión por el intercambio de comunicados y declaraciones entre directivas mañana a las 19 ... horas en el estadio municipal Escribano Castilla por la tercera jornada del grupo IX de la Tercera RFEF. Rizos, al frente de los visitantes, tendrá las bajas de hasta ocho jugadores que se encuentran en China con la Universidad de Granada por el Mundial académico.

