El Motril gana al Recreativo y se pone líder al perder el Arenas

El Motril ganó al Recreativo y se colocó líder en solitario del grupo IX de Tercera RFEF tras la derrota del Arenas de Armilla en ... Churriana de la Vega por el otro derbi granadino de la quinta jornada del campeonato. El equipo de Chus Hevia fue muy superior al filial que dirige Luis Bueno y los goles de Antonio López y Cameron hicieron justicia tras una primera parte de desgaste. Antes, el portero ucraniano Bohdan Isachenko –titular por la precaución del primer equipo con Iker García, sin convocar ni siquiera– se ganó el sueldo a disparos de Pablo Muñoz, Pato, Álvaro y sobre todo Antonio López.

El Arenas, por su parte, cayó en Churriana por un tanto de Adam Montoya a la vuelta del descanso tras un centro perfecto de Maldonado. Los armilleros se mostraron muy descontentos con los árbitros al acabar con las expulsiones de Álex Gálvez aún en la primera media hora y de Hugo Poyatos y del propio entrenador Jorge Molina ya en el último cuarto de hora. La superioridad numérica del equipo de Levi Cantero decantó el derbi colindante.

El Huétor Vega se llevó un empate de Torredonjimeno tras resistir casi toda la segunda parte con un futbolista menos. El gol de Uche de falta directa nada más empezar fue igualado en la recta final por el local Javi Martínez tras la expulsión de Garrido. El Huétor Tájar, por su parte, perdió en Alhaurino por una cuestión de acierto al gozar ambos equipos de multitud de ocasiones. Yerai Ariza adelantó a los malagueños a los cinco minutos y Dani Carrillo empató tras el descanso, pero Berguillo volvió a marcar para los locales ya al final.