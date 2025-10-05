Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Iván López protege un balón entre recreativistas. J. A. S.

Fútbol

El Motril gana al Recreativo y se pone líder al perder el Arenas

Tercera RFEF ·

Los armilleros caen en Churriana por el otro derbi de la jornada

José A. Salvador

Motril

Domingo, 5 de octubre 2025, 22:31

El Motril ganó al Recreativo y se colocó líder en solitario del grupo IX de Tercera RFEF tras la derrota del Arenas de Armilla en ... Churriana de la Vega por el otro derbi granadino de la quinta jornada del campeonato. El equipo de Chus Hevia fue muy superior al filial que dirige Luis Bueno y los goles de Antonio López y Cameron hicieron justicia tras una primera parte de desgaste. Antes, el portero ucraniano Bohdan Isachenko –titular por la precaución del primer equipo con Iker García, sin convocar ni siquiera– se ganó el sueldo a disparos de Pablo Muñoz, Pato, Álvaro y sobre todo Antonio López.

