El Arenas, líder, convence contra el Torre del Mar

El Arenas de Armilla, líder del grupo IX de la Tercera RFEF, ganó y convenció contra el poderoso Torre del Mar durante una segunda jornada ... de competición en la que el Churriana de la Vega logró su primera victoria en la categoría como recién ascendido. El Motril, por su parte, no pasó del empate a cero en Torreperogil, al igual que el Recreativo Granada en Melilla el día anterior.

El Arenas volvió a imponerse por dos goles y sin encajar, como en El Palo ocho días atrás, para firmar un inicio inmejorable. El equipo de Jorge Molina marcó un tanto en cada parte, ambos de Migue Bolívar. El Torre del Mar, que posee uno de los mayores presupuestos de la categoría, decepcionó y no fue nunca rival para los locales.

También confirmó su buen arranque el vecino Churriana, tras un primer empate precisamente en Torre del Mar, al vencer al Atlético Porcuna bajo un ambiente espectacular en El Frascuelo. Los de Levi Cantero superaron a un rival competitivo gracias a una solitaria diana de Antonio Peso gracias a un claro penalti cometido sobre Fer Herrera.

También buscó el triunfo pero sin éxito el Motril en Torreperogil, con más mordiente para granjearse las escasas ocasiones de gol de la segunda parte aun sin suerte de cara a puerta tras un primer tiempo para el olvido en el que ninguno de los dos equipos compareció. El duelo supuso la vuelta del técnico Chus Hevia a la que fue su casa.

Derbi aplazado

Quedó aplazado al 8 de octubre el derbi entre Huétor Tájar y Huétor Vega. Motivó la decisión que los visitantes tuvieran hasta ocho jugadores en la selección de la Universidad de Granada que están disputando el Mundial de China tras proclamarse subcampeones de Europa.