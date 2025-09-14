Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Toni fue uno de los jugadores más incisivos del Motril. J. A. S.

Fútbol

El Arenas, líder, convence contra el Torre del Mar

Tercera RFEF ·

El Churriana logra su primera victoria y el Motril empata a cero en Torreperogil

José Antonio Salvador

Motril

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:22

El Arenas de Armilla, líder del grupo IX de la Tercera RFEF, ganó y convenció contra el poderoso Torre del Mar durante una segunda jornada ... de competición en la que el Churriana de la Vega logró su primera victoria en la categoría como recién ascendido. El Motril, por su parte, no pasó del empate a cero en Torreperogil, al igual que el Recreativo Granada en Melilla el día anterior.

Espacios grises

