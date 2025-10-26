Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El delantero Pato marcó el gol del Motril. J. A. S.

Fútbol

El Motril afianza su liderato al ganar en Mancha Real

Tercera RFEF ·

El Huétor Vega gana en casa a El Palo y el Huétor Tájar empata sobre la bocina al Torre del Mar; Churriana y Arenas pierden

José A. Salvador

Motril

Domingo, 26 de octubre 2025, 21:57

Comenta

El Motril afianzó su liderato al frente del grupo IX de Tercera RFEF al ganar en Mancha Real (0-1). También venció el Huétor Vega ... en casa a El Palo (3-1), con empate como local del Huétor Tájar con el Torre del Mar (1-1) y derrotas a domicilio del Churriana en Mijas (4-0) y del Arenas de Armilla con el Atlético Marbellí (1-0).

