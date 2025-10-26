El Motril afianza su liderato al ganar en Mancha Real

El Motril afianzó su liderato al frente del grupo IX de Tercera RFEF al ganar en Mancha Real (0-1). También venció el Huétor Vega ... en casa a El Palo (3-1), con empate como local del Huétor Tájar con el Torre del Mar (1-1) y derrotas a domicilio del Churriana en Mijas (4-0) y del Arenas de Armilla con el Atlético Marbellí (1-0).

El Motril de Chus Hevia sigue invicto, con seis victorias en las ocho últimas jornadas. Antonio López y Álvaro rozaron el gol antes del descanso y, cuando más crecido salió el Mancha Real, Pato hizo justicia a la primera parte pasada la hora de partido.

También mereció vencer, y falta que le hacía, el Huétor Vega de Rizos. Balta adelantó a El Palo en el primer cuarto de hora pero un doblete de Robert Prieto –de penalti uno de sus goles– y otro tanto de Echu dieron la vuelta al marcador durante la segunda parte.

Salvó un punto 'in extremis' el Huétor Tájar ante la visita del 'coco' Torre del Mar. Pekes inauguró el marcador de penalti a la media hora pero Manu Hita devolvió las tablas para el equipo de Julio Catalá sobre la bocina, dejando un buen sabor de boca cuando parecía imposible sumar.

Derrotas

Resultó un castigo excesivo la goleada al Churriana en Mijas. El equipo de Levi Cantero no se sintió nunca cómodo y sufrió los goles de Paco Benítez al filo del descanso, Raúl Morales y Cristóbal Jiménez, por partida doble este último.

También perdió el Arenas en casa del potente Marbellí. El cuadro de Jorge Molina volvió a perder, esta vez por la mínima y por una diana de penalti de Corral.