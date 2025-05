José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 16 de mayo 2025, 19:19 Comenta Compartir

El entrenador del Huétor Tájar, Julio Catalá, no pensaba dirigir a ningún equipo esta temporada cuando le llamaron ya en julio. «Me dijeron que no ... bajaban finalmente a División de Honor; le pregunté a mi mujer, que me achuchó, y nos pusimos manos a la obra con descartes de un lado y otro», describe. Con medio Arenas en plantilla tras él, pretende disfrutar de su primer 'play off'.

–¿Imaginaba llegar hasta aquí? –No, para nada, pero somos el único equipo granadino que no salió del 'play off' desde las primeras jornadas pese a la mala racha durante la que se nos acercó el Huétor Vega entre otros, con la presión del miedo a fallar. Nuestros números son muy buenos, con seis jornadas a cero consecutivas, y queremos divertirnos porque es un premio pase lo que pase. Respiramos alegría y felicidad. –¿Cuáles fueron las claves? –El compromiso tan espectacular de los futbolistas. Nuestra identidad pasar por un estilo muy definido, y procuramos un juego combinativo pese a tener un campo pequeño, pero con la presión nos volvimos más prácticos sin renunciar a esa premisa. –Su plantilla tiene una mezcla de veteranos y jóvenes... –Tenemos una media de edad de 25 años, con el 90% de estudiantes y muchos de ellos jugando para la Universidad de Granada, pero también admiramos mucho a veteranos como Manu Daza o Esteban. Perdimos a Choco por su trabajo y Javi Pérez lidia con su oposición, pero todos aportan su granito de arena. Los rivales son casi todos profesionales pero mis jugadores andan durante la semana entre estudios y trabajos. –¿Se puede con el Real Jaén? –Afrontamos la eliminatoria con mucha humildad pero con la máxima ilusión. Con tranquilidad y sin temer a nadie, podemos conseguir lo que nos propongamos. Tenemos que creérnoslo. ¿Por qué no soñar con ascender, ya que estamos ahí? Necesitamos mucha personalidad en la ida para irnos con un marcador favorable y defenderlo en La Victoria bajo un ambiente de Primera división.

