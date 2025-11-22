Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fotografía prepartido. Prensa GRFS

Fútbol sala

El Sima Granada empata tras un festival de goles en Aynadamar

Los de Nano Calvache dejan escapar ventajas de 7-3 y 8-4 ante el Cádiz Virgili (8-8)

R. I.

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:54

Comenta

El Sima Granada y el Cádiz Virgili empataron (8-8) tras un festival de goles en Aynadamar. Ambos buscaban un golpe de autoridad en la ... zona noble desde la tercera plaza en un choque que no pudo disputarse en el Núñez Blanca por la agenda municipal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  2. 2 Queman las terrazas de dos bares en Guadix
  3. 3 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  4. 4

    Herido muy grave un conductor de 20 años en un accidente en Castilléjar
  5. 5 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  6. 6 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  7. 7

    Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas
  8. 8

    El Granada ofrece cuatro años más a Pablo Sáenz
  9. 9 La escocesa que triunfa con magdalenas y tartas: «Granada me ha atrapado, ahora es mi hogar»
  10. 10

    Un conductor ebrio choca contra una columna publicitaria en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Sima Granada empata tras un festival de goles en Aynadamar

El Sima Granada empata tras un festival de goles en Aynadamar