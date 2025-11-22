El Sima Granada empata tras un festival de goles en Aynadamar

El Sima Granada y el Cádiz Virgili empataron (8-8) tras un festival de goles en Aynadamar. Ambos buscaban un golpe de autoridad en la ... zona noble desde la tercera plaza en un choque que no pudo disputarse en el Núñez Blanca por la agenda municipal.

El Sima no extrañó el cambio de pabellón, con una exhibición ofensiva que desde el principio puso contra las cuerdas al Virgili. Los tantos de Guille, Amaro y Caler le dieron mucho oxígeno en los primeros 15 minutos, pero el Cádiz despertó a tiempo de llevar el partido al descanso con todo por decidir gracias a los goles de Óscar Lojo en el 16' y Juan Carlos Delgado en el 19'.

En el segundo tiempo, dos goles en jugadas consecutivas de Víctor Amaro para el Granada y Jesús Solano en el Cádiz mantuvieron la ventaja de uno para el Sima en el 23', pero un aluvión de tantos de los locales puso el 7-3 en el luminoso a falta de 14 minutos para el final. Un gol de Lojo en el 31' acercó al Cádiz, pero de nuevo el Sima mantuvo los cuatro de distancia con otro golpe de Caler ipso facto.

Sin embargo, unos ocho minutos finales de pesadilla para los de Nano Calvache tiró por la borda el gran trabajo hecho durante 32 minutos. Lojo, Gay y Delgado pusieron el 8-7, y atacando contra cuatro tras expulsión de Kiko Lara, el Cádiz empató en el 37', vía Delgado, para dejar el 8-8 final.

Femenino

El Fundación UAPO Granada FS Femenino visitará este domingo (12.30), en Segunda División, a los Salesianos de Puertollano, líder del Grupo III de la categoría de plata del fútbol sala femenino español.