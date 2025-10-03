Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Toni pidió la baja en el Motril. J. A. S.

Fútbol

El Churriana y el Motril reciben al Arenas y al Recreativo

La previa ·

El Huétor Tájar visita al Alhaurino y el Huétor Vega se desplazará hasta Torredonjimeno

José A. Salvador

Motril

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:51

Apasionante quinta jornada en el grupo IX de la Tercera RFEF, con dos derbis este domingo. El Churriana recibirá al Arenas (12.30 horas) y ... el Motril, al Recreativo Granada (19h). El Huétor Tájar y el Huétor Vega, por su parte, visitarán al Alhaurino y al Torredonjimeno respectivamente.

