El Churriana y el Motril reciben al Arenas y al Recreativo

Apasionante quinta jornada en el grupo IX de la Tercera RFEF, con dos derbis este domingo. El Churriana recibirá al Arenas (12.30 horas) y ... el Motril, al Recreativo Granada (19h). El Huétor Tájar y el Huétor Vega, por su parte, visitarán al Alhaurino y al Torredonjimeno respectivamente.

Abrirá la jornada granadina el Huétor Tájar (12.15 horas). Julio Catalá no podrá contar en el estadio municipal Miguel Fijones ni con el lateral izquierdo Román ni con el lateral derecho Mario Alonso por lesión y es seria duda el central Iván Velázquez, aunque sí recupera al central Javi Pérez, al mediocentro Dani Carrillo y al delantero centro Manu Daza.

Apenas un cuarto de hora después comenzará el derbi en El Frascuelo entre los colindantes Churriana y Arenas. Los anfitriones que dirige Levi Cantero tienen las bajas por lesión del central Maldonado, del lateral izquierdo Capilla, del mediocentro Robert, del mediapunta Peso y del delantero Nacho Buil pese al alta del atacante Cristian López. En el el líder, por su parte, Jorge Molina maneja las dudas del central Álex Gálvez y del extremo izquierda Pollo tras sumar al lateral izquierdo Hugo Poyatos. Todo apunta a que serán de la partida los mediocentros Charles y Fran Machado.

El Huétor Vega de Rizos se desplazará a Torredonjimeno (18 horas) ya con los ocho jugadores que lograron la medalla de bronce en el pasado Mundial universitario disputado en China. No serán de la partida ni el lateral derecho Armando ni el mediocentro Javi Prieto, ambos por lesión, y se pierden el partido tanto el pivote Robert Prieto por sanción como el interior derecho Jorge Vela.

Cerrará la jornada el derbi de Motril. Chus Hevia tiene las bajas del central Rally, ya en la recta final de su recuperación, y del organizador Isra González más allá de la del portero Juanmi, que se pierde toda la temporada por su rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. No jugará el mediapunta Toni, que pidió la baja; sí el recientemente firmado interior izquierdo motrileño Alfonso Fernández, procedente del Atlético El Paso tinerfeño.