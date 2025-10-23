Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La plantilla del Maracena posa con los alumnos del Emilio Carmona. R. I.
Fútbol

El Maracena visita un colegio antes de jugar la Copa con el Valencia

Sus futbolistas comparten los valores del deporte con los alumnos del Emilio Carmona de la localidad

R. I.

Maracena

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:47

Los futbolistas del Maracena visitaron el CEIP Emilio Carmona de la localidad antes de afrontar la eliminatoria a partido único con el Valencia de Primera división en la Copa del Rey el próximo martes a las 20 horas en Los Cármenes. La visita de la plantilla, propiciada por la dirección del centro, permitió que los protagonistas transmitieran al alumnado de educación primaria valores propios del deporte como el esfuerzo, la cooperación o el respeto.

Los alumnos y alumnas prepararon pancartas de bienvenida elaboradas por ellos mismos, y durante el encuentro se convirtieron en pequeños periodistas, entrevistando a los futbolistas en el patio. Las preguntas, llenas de curiosidad e ilusión, permitieron conocer mejor el día a día de los jugadores, su trayectoria deportiva, sus sensaciones ante el duelo con el Valencia y su pasión por el fútbol. «Fue entrañable y dejó un grato recuerdo», destacó el alcalde de Maracena, Carlos Porcel.

Por su parte, la concejala de Deportes, Amabel Adarve, subrayó que, además de disfrutar de esta experiencia, «muchos de los escolares forman parte de la cantera de la UD Maracena, por lo que podrán ver a sus ídolos en el terreno de juego de forma gratuita durante el partido».

El presidente del club, Sergio Gómez, explicó que la actividad surgió a petición de la dirección del centro, que contactó con el club para organizar una jornada lúdica y participativa. «Los jugadores hicieron demostraciones con el balón, firmaron autógrafos y se hicieron fotografías con los niños y niñas. Fue una experiencia muy positiva que deja una huella especial en todos los niños y niñas que participaron», señaló.

