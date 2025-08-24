Huétor Tájar y Motril empatan a cero en la ida de la semifinal de la Copa RFAF

El Huétor Tájar y el Motril empataron a cero en el estadio municipal Miguel Moranto por la ida de la semifinal de la Copa RFAF, ... bajo un calor sofocante. La resolución permanecerá abierta hasta la vuelta del miércoles en el Escribano Castilla a partir de las 20.30 horas.

El Huétor Tájar de Julio Catalá comenzó más incisivo, con dos claras ocasiones para Manu Daza y Migue López que hicieron lucirse al portero De la Osa, precisamente 'ex' de los locales. El Motril, directamente, no compareció durante la primera parte con apenas un disparo de Toni desde demasiado lejos. Los amarillos gozaron justo antes del descanso de una nueva oportunidad a balón parado gracias al guante de Utrilla.

Ambos equipos tiraron de fondo de armario para contrarrestar el cansancio, con cuatro cambios de una tacada en el Motril de Chus Hevia, que introdujo a los teóricos titulares Antonio López, Rafa Martínez, Iván López y Carlitos, seguidos al cuarto de hora por Cameron. Al Huétor Tájar, más corto de efectivos, lo obligaron las lesiones.

Las rotaciones no impidieron que la segunda parte siguiera el mismo guion de la primera, con un nuevo paradón de De la Osa a un certero cabezazo del local Borrego. El Motril terminó de asentarse para los veinte últimos minutos, con acercamientos peligrosos de Pato, Antonio López y Álvaro.