El motrileño Toni fue de los jugadores más incisivos. J. A. S.

Fútbol provincial

Huétor Tájar y Motril empatan a cero en la ida de la semifinal de la Copa RFAF

La resolución permanecerá abierta hasta la vuelta del miércoles en el Escribano Castilla a partir de las 20.30 horas

José A. Salvador

Huétor Tájar

Domingo, 24 de agosto 2025, 22:40

El Huétor Tájar y el Motril empataron a cero en el estadio municipal Miguel Moranto por la ida de la semifinal de la Copa RFAF, ... bajo un calor sofocante. La resolución permanecerá abierta hasta la vuelta del miércoles en el Escribano Castilla a partir de las 20.30 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Espacios grises

