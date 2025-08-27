Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tomás Cruz y Migue se cruzan durante el partido. J. A. S.
Fútbol provincial

El Huétor Tájar se mete en la Copa gracias a un gol en el último suspiro en Motril

El gol inicial del local Antonio López fue contrarrestado por los tantos visitantes de Serafín y, en el tiempo añadido, de Utrilla

José A. Salvador

Motril

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:19

El Huétor Tájar se metió en la Copa del Rey gracias a un gol en el último suspiro en Motril. Los locales se adelantaron a ... la vuelta del descanso gracias a un tanto del goleador Antonio López, pero Serafín y Utrilla, este último ya en el tiempo añadido, dieron la vuelta al marcador en un partido trepidante disputado en el estadio municipal Escribano Castilla tras el empate a cero del domingo en el Miguel Moranto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

