El Huétor Tájar se mete en la Copa gracias a un gol en el último suspiro en Motril
El gol inicial del local Antonio López fue contrarrestado por los tantos visitantes de Serafín y, en el tiempo añadido, de Utrilla
José A. Salvador
Motril
Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:19
El Huétor Tájar se metió en la Copa del Rey gracias a un gol en el último suspiro en Motril. Los locales se adelantaron a ... la vuelta del descanso gracias a un tanto del goleador Antonio López, pero Serafín y Utrilla, este último ya en el tiempo añadido, dieron la vuelta al marcador en un partido trepidante disputado en el estadio municipal Escribano Castilla tras el empate a cero del domingo en el Miguel Moranto.
Tanto Chus Hevia como Julio Catalá pusieron a sus mejores futbolistas desde el principio ante la importancia de la Copa para ambos clubes. Cameron y Toni pudieron adelantar al Motril ya en la primera parte, pero el Huétor Tájar se hizo con la segunda al llegar más fresco a los últimos minutos y remontó al contragolpe cuando todo parecía que se decantaría por penaltis.
