El Huétor Tájar se despide del sueño de la Copa del Rey

FútbolEl Huétor Tájar se despide del sueño de la Copa del Rey
Copa RFEF ·El Orihuela de Segunda RFEF tumba a los granadinos en la penúltima eliminatoria
José A. Salvador
Motril
Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:59
El Huétor Tájar se despidió del sueño de jugar la Copa del Rey al caer goleado por 3-0 en Orihuela por un rival de ... Segunda RFEF. El equipo dirigido por Julio Catalá se quedó a una única eliminatoria de hacer historia, y serán los alicantinos los que se jueguen la plaza en la finalísima de la Copa RFEF con la Deportiva Minera. El Huétor Tájar había dejado atrás al Bollullos anteriormente.
El Orihuela arrancó el partido mejor y se adelantó al cuarto de hora gracias a un gol de Lara. El Huétor Tájar reaccionó y pasó a dominar el juego, pero sin ocasiones claras. La mala suerte se cebó con los granadinos justo antes del descanso con otro tanto de Lara.
El Huétor Tájar no se vino abajo pese a la desventaja y Nacho Carrique pudo recortar distancias en una doble ocasión en la que su disparo terminó impactando en el larguero. El Orihuela fue tirando de oficio y apenas pasó apuros desde entonces para para mantener su renta. A falta de veinte minutos, el granadino Pablo Vílchez vio su segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo sin reacción prácticamente. Sin incidencias casi hasta el final ya, un 'ex' del Granada como Divine marcó el tercero.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.