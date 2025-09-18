El Huétor Tájar se despide del sueño de la Copa del Rey

El Huétor Tájar se despidió del sueño de jugar la Copa del Rey al caer goleado por 3-0 en Orihuela por un rival de ... Segunda RFEF. El equipo dirigido por Julio Catalá se quedó a una única eliminatoria de hacer historia, y serán los alicantinos los que se jueguen la plaza en la finalísima de la Copa RFEF con la Deportiva Minera. El Huétor Tájar había dejado atrás al Bollullos anteriormente.

El Orihuela arrancó el partido mejor y se adelantó al cuarto de hora gracias a un gol de Lara. El Huétor Tájar reaccionó y pasó a dominar el juego, pero sin ocasiones claras. La mala suerte se cebó con los granadinos justo antes del descanso con otro tanto de Lara.

El Huétor Tájar no se vino abajo pese a la desventaja y Nacho Carrique pudo recortar distancias en una doble ocasión en la que su disparo terminó impactando en el larguero. El Orihuela fue tirando de oficio y apenas pasó apuros desde entonces para para mantener su renta. A falta de veinte minutos, el granadino Pablo Vílchez vio su segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo sin reacción prácticamente. Sin incidencias casi hasta el final ya, un 'ex' del Granada como Divine marcó el tercero.