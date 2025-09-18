Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un lance del partido en Los Arcos. J. A. S.

Fútbol

El Huétor Tájar se despide del sueño de la Copa del Rey

Copa RFEF ·

El Orihuela de Segunda RFEF tumba a los granadinos en la penúltima eliminatoria

José A. Salvador

Motril

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:59

El Huétor Tájar se despidió del sueño de jugar la Copa del Rey al caer goleado por 3-0 en Orihuela por un rival de ... Segunda RFEF. El equipo dirigido por Julio Catalá se quedó a una única eliminatoria de hacer historia, y serán los alicantinos los que se jueguen la plaza en la finalísima de la Copa RFEF con la Deportiva Minera. El Huétor Tájar había dejado atrás al Bollullos anteriormente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  2. 2 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  3. 3 El recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias en Granada este 2025
  4. 4

    Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote
  5. 5 El aviso de la Policía Local de Santa Fe por una estafa que está circulando
  6. 6

    La ciudad, llena de doctores en el mayor evento médico del país
  7. 7 Imputado un hombre de 60 años por el incendio que obligó a desalojar a 30 pacientes en el Clínico
  8. 8

    Cultura tumba la conversión en hotel de la antigua sede de la Junta en Gran Vía
  9. 9 Sánchez anuncia una rebaja de las horas lectivas del profesorado que ya se aplica
  10. 10

    El choque de dos vehículos en Motril termina con cuatro detenidos por un asunto de drogas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Huétor Tájar se despide del sueño de la Copa del Rey

El Huétor Tájar se despide del sueño de la Copa del Rey