Huétor Tájar y Bollullos empatan sin goles en la ida por la Copa RFAF
La vuelta se jugará el miércoles a partir de las 19 horas
José A. Salvador
Huétor Tájar
Domingo, 31 de agosto 2025, 22:29
El Huétor Tájar y el Bollullos empataron sin goles en el Miguel Moranto por la ida de la final de la Copa RFAF, ya con ... el premio de la clasificación para la fase final de la Copa del Rey. Fue un partido con excesivo juego directo entre dos equipos bien ordenados en la retaguardia y con escasas ocasiones de gol al imponerse siempre las defensas a las delanteras.
Los porteros Juan Bernardo y Fidel solamente tuvieron que emplearse a fondo en sendos disparos del local Manu Daza y del visitante Chama. El campeón de la Copa RFAF se decidirá en la vuelta del miércoles en el estadio municipal Eloy Ávila Cano de Bollullos a partir de las 19 horas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.