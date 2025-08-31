Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El local Serafín fue uno de los jugadores más incisivos. J. A. S.
Fútbol provincial

Huétor Tájar y Bollullos empatan sin goles en la ida por la Copa RFAF

La vuelta se jugará el miércoles a partir de las 19 horas

José A. Salvador

Huétor Tájar

Domingo, 31 de agosto 2025, 22:29

El Huétor Tájar y el Bollullos empataron sin goles en el Miguel Moranto por la ida de la final de la Copa RFAF, ya con ... el premio de la clasificación para la fase final de la Copa del Rey. Fue un partido con excesivo juego directo entre dos equipos bien ordenados en la retaguardia y con escasas ocasiones de gol al imponerse siempre las defensas a las delanteras.

