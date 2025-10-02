«Gracias por llevar el nombre de la Universidad de Granada tan lejos y tan alto»

José Ignacio Cejudo Granada Jueves, 2 de octubre 2025, 11:36 | Actualizado 11:42h. Comenta Compartir

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, recibió este jueves al equipo de fútbol masculino que logró la medalla de bronce en el reciente Campeonato del Mundo de China. «Estuvimos muy pendientes de vuestros partidos y queríamos daros las gracias ante todo por llevar nuestro nombre tan lejos y a tan alto nivel y por vuestro trabajo del día a día», destacó, no sin poner de relieve la aportación del centro de actividades deportivas de la UGR «para que los estudiantes enriquezcan sus estudios con esa faceta tan importante como es el deporte». «Ya sabemos también lo que se sufre en una tanda de penaltis», bromeó, en relación tanto a la que dio el tercer puesto como a la derrota con la de Tamale (Ghana) luego campeona en semifinales. «Estamos muy, muy orgullosos», incidió.

«Para nosotros es un orgullo llevar el nombre de esta Universidad por Andalucía, España, Europa y el mundo ahora», presumió el entrenador del combinado, Luis del Moral, agradecido por su colaboración «a todos los clubes del fútbol granadino que cedieron a sus jugadores». «Disfrutamos del momento y ponemos ya la mira en el Campeonato de Andalucía de Málaga y en la defensa del nacional en casa», apuntó el técnico, tras recibir la felicitación y el agradecimiento del rector Pedro Mercado también de forma informal, destacando la incompatibilidad de los horarios lectivos con los entrenamientos en ocasiones y subrayando la dimensión a menudo infravalorada de las competiciones universitarias.

También compareció el ayudante de Luis del Moral, Esteban Ruiz, exjugador del equipo además. «Agradezco a la Universidad la apuesta por el fútbol como disciplina para este Mundial. Es un orgullo para quienes fuimos jugadores por toda la repercusión que tiene. Todos los jugadores hicieron un esfuerzo increíble y dejaron de lado a sus clubes durante unas semanas con recompensa. Es el principio de muchos éxitos», aseguró.

Capitán y 'MVP'

«Es un placer estar aquí y queremos dar las gracias a todos los que nos permitieron disfrutar de esta experiencia, incluidos nuestros clubes, porque fue inolvidable más allá de la pena de no poder jugar la final aunque una medalla de bronce no se consiga todos los días», rescató el capitán, Mario Torres, orgulloso por liderar «una familia espectacular». El mediocentro juega en el Huétor Vega, el club más representado de la provincia con hasta ocho jugadores, al igual que el extremo Iván Casares, que recibió el premio al 'MVP' del torneo. «Sin mis compañeros no habría sido posible», sostuvo este último, satisfecho por compaginar «los estudios con el fútbol».