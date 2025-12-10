La Federación Andaluza celebra el día del entrenador

La delegación en Granada de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) celebró el día del entrenador en el auditorio de Caja Rural premiando a ... los mejores técnicos de la provincia este pasada temporada. Los premios Lucas Alcaraz recayeron en esta ocasión sobre Juan Francisco Funes, recién promocionado al primer equipo del Málaga en Segunda división; y Rubén Cipriano Romero, preparador físico en la cantera del Real Madrid.

También se entregaron el premio especial Antonio Mendoza, para Antonio Álvarez; y Miguel Rodrigo, de fútbol sala, para Francisco José Delgado Cobos 'Chopos' y Álvaro Martinez Castillo. Al comienzo se guardó un minuto de silencio por Rafael Morales y el resto de entrenadores granadinos fallecidos.

Durante la gala, además, también fueron reconocidos los entrenadores que acumulan 10, 18 y 25 años de contrato. Intervinieron el presidente de la delegación, Ismael Mazuecos; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, Jorge Iglesias; y el delegado provincial del comité técnico de entrenadores, Juanjo Rodríguez.