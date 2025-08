Toda una carrera en el fútbol provincial, entre el Huétor Tájar de su pueblo y el Loja, y una posterior formación como abogado avalan a ... Ismael Mazuecos (1983) como delegado de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) desde que asumiera su presidencia Pedro Curtido el pasado mes de enero. Más conocido como 'Choco', afronta este mandato con dos prioridades claras: la lucha contra la violencia en la base y la necesidad de instalaciones.

–¿A qué le ha dado tiempo?

–A ver cómo funciona el día a día de una delegación, conociendo a los clubes y sus gestores y a los asambleístas. Hasta hace un par de semanas no había tenido ningún finde de descanso; intenté visitar distintos campos y ver partidos. Además, en mayo organizamos tres campeonatos andaluces. No me aburrí; fueron los meses más rápidos de mi vida.

–¿Qué retos se ha propuesto?

–Empecé a definirlos al aterrizar, conforme fui apreciando carencias. Me encontré dos cuestiones que requieren mucho trabajo porque no son fáciles: la violencia y la falta de instalaciones. Hace diez años jugaba a fútbol quien era bueno y destacaba, pero hoy día, por suerte, se ha abierto el abanico y hay muchos clubes que pueden dar cabida a todos pero eso no ha ido de la mano con un crecimiento a nivel de infraestructuras. En Granada hay en torno a 210 clubes, con 27.000 licencias aproximadamente que van a más porque se están incorporando modalidades nuevas como el fútbol playa además del crecimiento del fútbol femenino y del veterano incluso con una competición nueva +35 y +40 con el campeón autonómico incluso, y es complicado reconducir todo ese volumen.

–¿Cómo combatirá la violencia?

–Hace falta que todos los actores implicados trabajemos de la mano. Me llevé una ingrata sorpresa al volver al fútbol provincial. No debemos olvidar que, sin perjuicio de la competición, el fútbol debe verse como un juego durante ciertas edades. Si esos niños y niñas empiecen a sentir la presión de la grada, de los entrenadores o de los padres con siete u ocho años, se cansarán. En cuanto a las sanciones, creo que necesitamos un impulso legislativo para poder atacar ciertas conductas, porque, desgraciadamente, las personas solamente hacemos caso cuando se nos toca el bolsillo o la salud. Con expedientes sancionadores desde la subdelegación del Gobierno o desde el organismo que corresponda, de forma ejemplarizante, se lo plantearían más. Tenemos la ley estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, pero se aplica al fútbol profesional sin que exista un marco normativo que pueda aplicarlo al nivel de la base. Además, deberíamos trabajar mucho a nivel educativo y que los padres o los aficionados no sientan más ilusión que los niños.

–Debe agradecer la valentía de un árbitro tan joven como Aitor...

–Me hace una ilusión tremenda ver a chicos tan jóvenes teniendo la valentía de arbitrar. Hay una necesidad alta de captación y cuando te los encuentras dirigiendo partidos con tanta responsabilidad, por inferior que sea la categoría, te llena por todo lo que están aprendiendo para su desarrollo al 'torear' con tantos jugadores. Cuando Aitor vivió aquel episodio triste con una madre, me pareció oportuno acercarme y hacerle ver que estamos muchos tras él. Tiene todo nuestro apoyo.

–¿Y qué se puede hacer por las infraestructuras?

–Tenemos la instalación federativa del Miguel Prieto e intentamos estirar horarios para satisfacer las necesidades de los clubes, pero no podemos sentirnos responsables de que en algún momento se frene su capacidad de crecimiento porque las horas son las que hay. El Ayuntamiento de Granada tiene el mismo problema. Estamos impulsando el fútbol sala en instalaciones municipales a las que podría dotarse de esa modalidad, pero dependemos de los clubes.

–Carlos Marsá anunció tres campos nuevos con el Granada 74...

–Su vuelta es ilusionante, y seguro que aportará algo positivo con su insistencia. Nos reunimos pero no sabemos al detalle ni la ubicación ni para cuándo los tendrá.

–¿Qué cambios principales presentará la nueva temporada?

–Tenemos un proyecto muy serio de digitalización, que se llama 'Universo RFAF', con el que pretendemos explotar los activos que tiene la Federación con el potencial de su marca. Detectamos que podíamos monetizar ciertas gestiones para revertirlo en la gratuidad del fútbol base; todos los estamentos tendrán un enlace directo con la Federación, sin necesidad del club, para tramitar sus documentaciones y estarán inscritos a una aplicación con servicios de descuentos en varias empresas. Como punto de partida, todo el arbitraje para el fútbol sala, fútbol-7 masculino y fútbol playa entre las categorías bebé y alevín será gratuito, y en el femenino, hasta la juvenil, siempre que no haya sanciones graves por episodios de violencia. El objetivo es que el fútbol termine siendo a coste 'cero'.

–Hay quejas por los 25 euros del registro en la plataforma...

–Entiendo la inquietud, como cuando se empezó a trabajar con intranet, pero la acogida está siendo espectacular por la mayor parte de los clubes con las ventajas que se les ofrece. Es un coste ínfimo en comparación a los beneficios. Siempre hay voces discrepantes, pero en este caso suelen venir de un sector de oposición bastante interesado. El tiempo confirmará nuestras expectativas.

–Colabora en él Pedro González Segura. ¿Está convencido de que se demostrará su inocencia?

–Tengo una visión muy jurídica después de 17 años como abogado, y el principio de presunción de inocencia está ahí y me entristece que se enturbie la imagen de una persona por estar siendo investigada. Hay muchos juicios mediáticos que a veces condenan a las personas que terminan teniendo sentencias absolutorias. Pedro nos traslada que esto se sobreseerá en algún momento y, dentro de la situación jurídica preliminar en la que se encuentra, no podíamos no contar con su experiencia. Somos respetuosos y confiamos en él.

–Reemplazó a José Manuel Molina Maza de forma abrupta.

–Era un reto; siempre le tuve cerca y confió en mí. La delegación venía funcionando muy bien, con un impulso tremendo de mucha gente joven que me facilitó el aterrizaje aunque nunca es lo ideal llegar a mitad de temporada.

–¿Hasta qué punto hará suya la línea de Pedro Curtido?

–Vamos muy de la mano al haber sido jugadores los dos. Cuando has visto el fútbol desde dentro, empatizas más con muchas situaciones. Hicimos muchos kilómetros juntos en su día y hablábamos sobre los pocos gestores que había que hubiesen pasado por el barro, al proceder la mayoría de la política o de la empresa. Queremos estar cerca de los clubes que no son profesionales.

–¿Le ayudará más su pasado como futbolista o su formación como abogado?

–Las dos suman. Al dejar de jugar a fútbol en 2013, tenía la inquietud de formarme en cuestiones jurídico-deportivas después de empezar con divorcios, accidentes de tráfico o temas penales. Granada no es una ciudad con empaque suficiente como para nutrir un despacho de derecho deportivo, sobre todo par un abogado joven como lo era yo, pero me extrañaba mucho que un compañero viniera de Madrid y a las tres semanas lo echaran sin indemnización. O si las agresiones en los partidos podían tener consecuencias penales diferentes si no eran consecuencia del juego. Arropé con esa formación mi sensibilidad como jugador.

La RFAF niega «amenaza alguna contra el anterior mandatario» La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) negó que su presidente Pedro Curtido ni ninguna otra persona de la institución haya «llevado a cabo amenaza alguna contra el anterior mandatario», por Pablo Lozano, después de que 'El Confidencial' desvelase este pasado jueves una querella criminal de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte ante el Juzgado de Instrucción de Sevilla por presuntos delitos de amenazas, extorsión, corrupción de los negocios y revelación de secretos contra Curtido y el granadino Pedro González Segura. Dicha asociación asegura tener conocimiento de «la existencia de una trama orquestada para favorecer la llegada de Pedro Curtido a la presidencia de la RFAF, con la colaboración de varios directivos y personas clave dentro de la estructura federativa». De acuerdo a la misma, Curtido habría presuntamente amenazado a Lozano con «destapar públicamente una supuesta relación amorosa que al parecer mantenía con una futbolista del Málaga (...), lo que dañaría gravemente su relación familiar al ser este un hombre casado». La RFAF sostuvo en un comunicado oficial de reacción que Lozano «dimitió esgrimiendo motivos personales (...) después de haber tenido conocimiento de que el fútbol andaluz estaba promoviendo una moción de censura que era avalada por una amplia mayoría». «Todos los extremos se probarán en las instancias oportunas. La RFAF y sus dirigentes, desde las últimas elecciones a la asamblea general, han sufrido el ataque constante, tanto en redes sociales como en procedimientos administrativos y judiciales, por parte del que pretendía ser candidato a la presidencia y que, de forma injustificada y a través de terceros, ha interpuesto más de 80 procedimientos siendo todos desestimados por infundados y temerarios», compartió la institución.

–¿Le preocupa la incertidumbre en torno al Granada?

–Si fuera de la mano de la inestabilidad, sí, pero entiendo que no la hay porque el club puede salir a competir con una buena plantilla al igual que la temporada pasada como para devolvernos a Primera división. Me consta que hay proyecto.

–El Femenino sí que viene siendo una gran inspiración.

–Viene haciendo un muy buen trabajo, con el ascenso del 'B' también. El fútbol femenino gratifica mucho a la afición. Esa cercanía es muy positiva y engancha, fascina a las niñas que quieren seguir sus pasos; le pasa a mi sobrina. Lo apoyamos con cada vez más inversión y subvenciones.

–Esta temporada será apasionante en Tercera RFEF...

–Así es, será mucho más atractiva partiendo de que es una pena que no tengamos representantes en Primera ni Segunda RFEF. Casi todos los fines de semana podremos ver fútbol de categoría autonómica en la provincia.

–¿Y cómo ve el fútbol sala?

–Necesita herramientas para que no decaiga. Todos venimos de ahí porque empezamos en la calle, y la posibilidad de interactuar con el balón con mucha más frecuencia aporta mucho, pero la industria del fútbol conduce a las superestrellas del césped y son los propios padres los que a veces exigen que sus hijos jueguen a fútbol-7. En cuanto a equipos, supone un placer disfrutar del hecho de que el Sima tenga en categoría nacional tanto al masculino pese a descender como al femenino al subir. Y también me consta que en Alhendín viene trabajándose en un gran proyecto. Y también me llamó la atención el fútbol playa, con setenta y tantos equipos y el cadete y el juvenil campeones autonómicos gracias en buena parte a la cesión gratuita y desinteresada de las instalaciones de Albolote. Tenemos mucho potencial.