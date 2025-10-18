El Maracena ofrece entradas a 20 euros a sus aficionados contra el Valencia

José Ignacio Cejudo Granada Sábado, 18 de octubre 2025, 18:13 Comenta Compartir

El Maracena ofrecerá entradas de tribuna a 20 euros a sus empadronados, socios y abonados de cara al histórico partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey que lo medirá al Valencia el próximo martes 28 de octubre a las 20 horas finalmente en Los Cármenes. La entidad metropolitana venderá estos boletos de forma presencial en sus oficinas desde el lunes de 18 a 21 horas y hasta el jueves de 10 a 14 también.

Las entradas para el público general, por su parte, únicamente podrán adquirirse vía 'on line' a través de una plataforma que se anunciará próximamente y a partir del miércoles. Los precios de estos boletos irán de los 25 euros en los fondos a los 35 en tribuna, pasando por los 30 en preferencia. La afición del Valencia, por su parte, quedará ubicada en el fondo norte de Los Cármenes.