Imagen de un partido anterior. Ángel Rodríguez / GRFS

Fútbol sala femenino

El Fundación UAPO rompe su mala racha con una goleada contra el Majadahonda

Las de Javi Espinosa ponen fin a seis partidos sin conocer la victoria con una muy buena actuación en Madrid (1-6)

R. I.

Granada

Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:43

Comenta

El Fundación UAPO Granada FS Femenino rompIó su mala racha con una goleada contra el Majadahonda. Las de Javi Espinosa pusieron fin a seis partidos ... sin conocer la victoria con una muy buena actuación en Madrid (1-6).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

