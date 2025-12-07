El Fundación UAPO rompe su mala racha con una goleada contra el Majadahonda

Fútbol sala femeninoEl Fundación UAPO rompe su mala racha con una goleada contra el Majadahonda
Las de Javi Espinosa ponen fin a seis partidos sin conocer la victoria con una muy buena actuación en Madrid (1-6)
R. I.
Granada
Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:43
El Fundación UAPO Granada FS Femenino rompIó su mala racha con una goleada contra el Majadahonda. Las de Javi Espinosa pusieron fin a seis partidos ... sin conocer la victoria con una muy buena actuación en Madrid (1-6).
El encuentro empezó de la mejor manera posible con un gol de María Maldonado, uno de los baluartes del equipo, en el minuto 3. La primera mitad, en la que los dos equipos se respetaron mucho, no dio para mucho más.
Sin embargo, la segunda parte fue una lluvia de goles. Carmen Maldonado abrió la lata en los segundos veinte minutos en el 25. Seis minutos más tarde, María Maldonado, que acabó el partido con un doblete, anotó el 0-3. Gloria Sanjuan recortó distancias en el minuto 32 para que el conjunto madrileño intentase amenazar con la remontada. Pero fue un simple espejismo. Urre, con un doblete –minutos 36 y 37–, puso el 1-5 a falta de tres minutos para el final del encuentro. Y Ana Teresa Mesa, en el 40', fue la encargada de cerrar la goleada.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión