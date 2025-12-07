El Fundación UAPO rompe su mala racha con una goleada contra el Majadahonda

El Fundación UAPO Granada FS Femenino rompIó su mala racha con una goleada contra el Majadahonda. Las de Javi Espinosa pusieron fin a seis partidos ... sin conocer la victoria con una muy buena actuación en Madrid (1-6).

El encuentro empezó de la mejor manera posible con un gol de María Maldonado, uno de los baluartes del equipo, en el minuto 3. La primera mitad, en la que los dos equipos se respetaron mucho, no dio para mucho más.

Sin embargo, la segunda parte fue una lluvia de goles. Carmen Maldonado abrió la lata en los segundos veinte minutos en el 25. Seis minutos más tarde, María Maldonado, que acabó el partido con un doblete, anotó el 0-3. Gloria Sanjuan recortó distancias en el minuto 32 para que el conjunto madrileño intentase amenazar con la remontada. Pero fue un simple espejismo. Urre, con un doblete –minutos 36 y 37–, puso el 1-5 a falta de tres minutos para el final del encuentro. Y Ana Teresa Mesa, en el 40', fue la encargada de cerrar la goleada.