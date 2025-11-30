El Fundación UAPO Granada rasca un empate 'in extremis'

Fútbol sala femeninoEl Fundación UAPO Granada rasca un empate 'in extremis'
Las pupilas de Javi Espinosa firman las tablas con el Martos y mantienen distancia con el descenso (2-2)
R. I.
Granada
Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:37
El Fundación UAPO Granada FS Femenino rascó un empate 'in extremis' ante el Martos. Las pupilas de Javi Espinosa firmaron las tablas en el complejo ... deportivo Núñez Blanca y mantienen distancia con el descenso tras su 2-2.
El equipo granadino celebraba su 'partido UAPO', un día para reconocer a los pacientes oncológicos y en el que todas las entradas vendidas fueron donativos para la Fundación UAPO. Javier Cánovas, director general de la asociación; y Fernando Parra, presidente, hicieron el saque de honor.
En un encuentro en el que se preveía que las defensas se impusieran a los ataques, tanto Granada como Martos dejaron claras sus intenciones desde un principio: construir desde la zaga. Las jienenses se adelantaron con Andrea Blázquez en el 13' y, a pesar de las intentonas de unas y de otras, la contienda se marchó al descanso con un 0-1.
Al regreso de vestuarios, un mejor UAPO Granada salió dispuesto a morder y buscar los goles para la victoria. Ana Maldonado, en el 28', consiguió las tablas; pero en un toma y daca en los últimos minutos las jugadoras de Martos obraron el 1-2 a falta de cinco minutos, con un tanto de Raquel Barea que parecía que podía valer un triunfo. María Maldonado, en el 37', obró el empate final.
Este empate deja a las pupilas de Espinosa dos posiciones por encima del descenso, pero con siete puntos de margen respecto a la zona roja de la tabla.
