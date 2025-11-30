Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las jugadoras del UAPO lograron un buen empate. Á. Rodríguez / GRFS

Fútbol sala femenino

El Fundación UAPO Granada rasca un empate 'in extremis'

Las pupilas de Javi Espinosa firman las tablas con el Martos y mantienen distancia con el descenso (2-2)

R. I.

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:37

Comenta

El Fundación UAPO Granada FS Femenino rascó un empate 'in extremis' ante el Martos. Las pupilas de Javi Espinosa firmaron las tablas en el complejo ... deportivo Núñez Blanca y mantienen distancia con el descenso tras su 2-2.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

