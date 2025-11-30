El Fundación UAPO Granada rasca un empate 'in extremis'

El Fundación UAPO Granada FS Femenino rascó un empate 'in extremis' ante el Martos. Las pupilas de Javi Espinosa firmaron las tablas en el complejo ... deportivo Núñez Blanca y mantienen distancia con el descenso tras su 2-2.

El equipo granadino celebraba su 'partido UAPO', un día para reconocer a los pacientes oncológicos y en el que todas las entradas vendidas fueron donativos para la Fundación UAPO. Javier Cánovas, director general de la asociación; y Fernando Parra, presidente, hicieron el saque de honor.

En un encuentro en el que se preveía que las defensas se impusieran a los ataques, tanto Granada como Martos dejaron claras sus intenciones desde un principio: construir desde la zaga. Las jienenses se adelantaron con Andrea Blázquez en el 13' y, a pesar de las intentonas de unas y de otras, la contienda se marchó al descanso con un 0-1.

Al regreso de vestuarios, un mejor UAPO Granada salió dispuesto a morder y buscar los goles para la victoria. Ana Maldonado, en el 28', consiguió las tablas; pero en un toma y daca en los últimos minutos las jugadoras de Martos obraron el 1-2 a falta de cinco minutos, con un tanto de Raquel Barea que parecía que podía valer un triunfo. María Maldonado, en el 37', obró el empate final.

Este empate deja a las pupilas de Espinosa dos posiciones por encima del descenso, pero con siete puntos de margen respecto a la zona roja de la tabla.