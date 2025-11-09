El Fundación UAPO Granada FS Femenino firma las tablas en Melilla

El Melilla Ciudad del Deporte Torreblanca CF B y el Fundación UAPO Granada FS Femenino firmaron un empate a tres que supo a poco a ... las granadinas tras ir ganado por 1-3. Ambos equipos midieron sus fuerzas en el Pabellón Guillermo García Pezzi. Las visitantes, que llegaban como séptimas tras sumar 13 puntos en siete partidos, buscaban derrotar a un Torreblanca en puestos de descenso con solo tres puntos.

El arranque del encuentro evidenció que las melillenses estaban por la labor de revertir su mal inicio de curso. El equipo entrenado por Joaquín Huertas se adelantó en el minuto 13, con un tanto de Lara Muñoz, mínima ventaja al descanso.

Al regreso de vestuarios, la mejor versión del Granada FS Femenino salió a relucir, con un recital ofensivo que dio la vuelta al luminoso en seis minutos con los goles de Elo, en el 23'; y Truji, en el 26'. El UAPO Granada dominó el partido y Urre, con un gol en el 36', puso más tierra de por medio. Sin embargo, el cuadro melillense no se rindió y con los goles de Tornel en el 38' y Delise Geraldo en el 39' consiguió igualar la contienda para el reparto de puntos en el García Pezzi.

El empate deja a las pupilas de Javi Espinosa en la zona media de la clasificación, con 14 puntos. La próxima jornada recibirán al Torrejón Sala, penúltimo clasificado, en el Núñez Blanca.