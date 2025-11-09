Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un acción de un partido anterior. PRENSA GRFS

El Fundación UAPO Granada FS Femenino firma las tablas en Melilla

Las de Javi Espinosa firman un empate (3-3) después de ir ganando 1-3 a domicilio al Melilla Ciudad del Deporte Torreblanca B

R. I.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:40

El Melilla Ciudad del Deporte Torreblanca CF B y el Fundación UAPO Granada FS Femenino firmaron un empate a tres que supo a poco a ... las granadinas tras ir ganado por 1-3. Ambos equipos midieron sus fuerzas en el Pabellón Guillermo García Pezzi. Las visitantes, que llegaban como séptimas tras sumar 13 puntos en siete partidos, buscaban derrotar a un Torreblanca en puestos de descenso con solo tres puntos.

