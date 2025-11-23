El Fundación UAPO Granada FS Femenino se estrella con el muro del líder

El Fundación UAPO Granada FS Femenino visitó el Pabellón Municipal Santiago Cañizares de Puertollano, Ciudad Real, para medirse al líder del Grupo III de Segunda ... División en la décima jornada de liga. Las nazaríes, inmersas en una mala racha, trataban de sumar una victoria donde casi nadie lo había hecho hasta la fecha.

Las pupilas de Javi Espinosa supieron plantar cara al Puertollano durante muchos minutos, a pesar de que un gol inicial de Elena Acevedo a los tres minutos puso cuesta arriba la contienda para el UAPO Granada. El descanso se abrió paso sin más cambios en el marcador, y con las rojiblancas metidas en el partido con la provisional derrota por la mínima.

El arranque del segundo tiempo dejó los mejores minutos de las nazaríes, que, gracias a un gol de Carmen Maldonado, empataron el choque en el 24'. Sin embargo, un aluvión ofensivo ciudadrealeño sentenció el partido en tres minutos. Los tantos de Latorre, Laloma y Bella asestaron un 4-1 difícil de salvar en el 28'. Latorre, con otro gol, amplió la ventaja en el 33'. Barbi maquilló para el 5-2 en el 37', pero Suet puso la puntilla en el último minuto para el 6-2 final.

La derrota del Fundación UAPO Granada FS Femenino mantiene a las pupilas de Javi Espinosa y Rafa Romero fuera del descenso, todavía con siete puntos de ventaja respecto al Rivas Futsal, decimotercer clasificado. La próxima semana, recibirán en Núñez Blanca al Martos FS, solo con un punto más que las granadinas.

Por su parte, el Sima Granada FS, equipo masculino, empató a ocho goles este sábado ante el CD Cádiz Virgili para quedar quinto clasificado del Grupo V de Segunda División B.

Ficha técnica:

CD Salesianos Puertollano: Titulares: Suet (P), Latorre, Acevedo, Andrea, Bella. Suplentes: Alba (P), Virginia, Inomata, Cristina, Laloma.

Fundación UAPO Granada FS Femenino: Titulares: Estrella (P), Carmen Maldonado, María Maldonado, Ana Maldonado, Urre. Suplentes: Alba Huertas (P), Elo, Fanny, Jaén, Anate, Juárez, Barbi.

Goles: 1-0 Acevedo (3'), 1-1 Carmen Maldonado (24'), 2-1 Latorre (25'), 3-1 Laloma (27'), 4-1 Bella (28'), 5-1 Latorre (33'), 5-2 Barbi (37'), 6-2 Suet (39').

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 10 en el grupo III de Segunda División Femenina, celebrado en el Pabellón Municipal Santiago Cañizares (Puertollano, Ciudad Real).