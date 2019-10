Universo Mujer El Foro Universo Mujer levanta el telón de un fin de semana de deporte femenino en Granada Alba Pérez, Eva Calvo, Irene Senac y María Pujol, durante el coloquio. / FERMÍN RODRÍGUEZ Alba Pérez, Eva Calvo, Irene Senac y María Pujol han relatado su experiencia como atletas de alto nivel en un coloquio que inaugura una intensa jornada de actividades CHEMA RUIZ ESPAÑA GRANADA Sábado, 12 octubre 2019, 14:11

El Foro Universo Mujer ha levantado esta mañana el telón de lo que será un fin de semana repleto de deporte femenino en la ciudad. El Tour que recibe el mismo nombre ya ha aterrizado en la ciudad y ha inaugurado su segunda parada en este año con un coloquio en el que la jugadora del Granada Alba Pérez, la internacional de hockey hielo Irene Senac, la medallista olímpica Eva Calvo y María Pujol, campeona del mundo de triatlón de larga distancia, han relatado su experiencia como deportistas de alto nivel y han debatido sobre la desigualdad existente entre hombres y mujeres.

Este comenzó después de la emisión de un vídeo introductorio de lo que se vivirá a partir de las cinco de esta tarde, cuando el paseo del Salón acogerá más de 16 disciplinas atléticas para tratar de borrar definitivamente la línea que separa a ambos sexos en el deporte. «Esta tarde estaremos miles de mujeres luchando por ello», ha asegurado Alba Pérez. La futbolista ha señalado que «estamos creciendo como la espuma y se está notando», para indicar posteriormente que para ella es «un orgullo estar aquí representando a mi equipo y a mi federación».

Ha ejercido de anfitriona de tres campeonas que, como ella, conocen de buena mano la distinción que aún hoy existe en este ámbito en España. «Cuando sales fuera, encuentras un deporte muy diferente», ha subrayado Irene Senac, que ha recordado sus inicios en el hockey sobre hielo y ha revelado la dura rutina a la que hacen frente las atletas. «Nosotras entrenamos lunes, miércoles y viernes de once a doce de la noche porque trabajamos y porque es la última hora libre que hay», ha explicado la jugadora del Txuri Urdin, que ha utilizado la visita a las Granada Grizzlies como ejemplo: «Los viernes, a las 12, cenamos allí en la puerta de la pista y venimos en autobús para Granada. Jugamos, volvemos y el lunes tienes que ir a clase, a trabajar y luego a entrenar». «Yo me saqué selectividad estudiando en un autobús», agrega Alba Pérez.

No comparten este hábito María Pujol y Eva Calvo, pues sus disciplinas son individuales y no comparten traslado con ningún equipo, sino que cada una se costea sus propios desplazamientos. «Por desgracia, ninguna de nosotras somos profesionales, no podemos vivir del deporte, por lo que el apoyo de la familia es muy importante, es lo que hace que puedas seguir luchando por tus objetivos, tus metas, tus sueños», ha asegurado la triatleta, que considera determinante «el compromiso».

La sevillana empieza a plantearse vivir nuevas experiencias, como ser madre, y asume las dificultades que ello le acarreará debido a la diferencia que existe con sus compañeros masculinos. «Tengo 30 años, una carrera, dos másters y 80 días cotizados», ha confesado. «Yo siento que se me pasa el tiempo. Sigo estudiando, pero aunque hubiera terminado mi carrera ya, no habría podido dedicarme a ello», agregó Eva Calvo, que, aunque apunta que «te lo pasas muy bien y haces lo que te gusta», se plantea «qué pasa después».

Inicios controvertidos

Son las vicisitudes a las que se enfrentan al haber escogido una opción que no agradó a todo el mundo. «Mis padres me inculcaron el estar en un deporte de chicas, de hecho, empecé en gimnasia rítmica», ha apuntado Alba Pérez, que empezó a jugar al fútbol «a escondidas» y con sus primos. «Ahora, con la selección, el Campeonato Europeo y todo, le digo a mi madre 'anda, que si no me hubieras dejado…'», apostilló entre risas. Similares fueron los primeros pasos de Irene Senac en el deporte. Empezó patinando sobre hielo, aunque, bajo la influencia de su hermano, se pasó al hockey. «Aún se considera un deporte de hombres», ha apuntado.

«De pequeña empecé con muchísimos deportes. Empecé por atletismo y estuve como seis años practicándolo, hasta que me siguió mi hermana pequeña. Decidimos cambiar, buscamos el arte marcial y, como en el taekwondo se dan muchas patadas y tenemos la técnica de piernas, nos decidimos por esta disciplina», ha relatado Eva Calvo. María Pujol, por su parte, ha rememorado que siempre le agradó practicar muchas modalidades. «Viendo el vídeo, me gustaría hacer este deporte, otro y el otro», ha indicado, resaltando entre risas que «lo bueno es que he escogido una disciplina en la que hago tres deportes».

Todas ellas luchan por la igualdad, conscientes pese a ello de lo que ya han logrado. «Hace años, era imposible ver un partido de fútbol femenino si no ibas al campo a verlo y ahora se puede ver un partido en televisión casi todos los días, en directo o en diferido», argumenta Alba Pérez, quien sostiene que «en mejores condiciones, a lo mejor habría quince equipos de hockey femenino».