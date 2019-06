Atletismo Fontes acaba 'cazado' en la final del nacional sub-23 El mediofondista granadino vuelve con una medalla de plata y con la clasificación para el Europeo de Gavle JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Lunes, 1 julio 2019, 01:49

El mediofondista Ignacio Fontes regresa a Granada con una medalla de plata del Campeonato de España sub-23 en la prueba de 1.500 metros, con un registro de 4:01.52. El granadino del Playas de Castellón se marchó en cabeza a falta de 300 metros en una carrera sorprendentemente lenta para la expectación generada, entre rivales de un nivel muy parejo, hasta unos 800 metros finales de un nivel extraordinario. No le valió la iniciativa para ganar. Adrián Ben Montenegro, del FC Barcelona, lo adelantó en los últimos cien metros sabedor de que Fontes buscaría la victoria como favorito.

Fontes obtiene además de la medalla de plata la clasificación definitiva para el Campeonato de Europa de Gavle (Suecia) que dará lugar el próximo 14 de julio. «Fue una carrera lenta en la que a falta de 300 metros me puse en cabeza y metí un arreón final para abrir hueco pero Adrián Ben Montenegro, que corre mucho, me llevó de referencia y me 'cazó' a falta de cien metros. Me crispó», reconoce el mediofondista granadino. «Tengo la plaza para el Europeo y estoy contento, ahora toca poner la cabeza y las piernas en su sitio para demostrar todo lo que hemos entrenado estos meses», afirma, no obstante. «Ignacio demostró que está en forma», asegura, optimista, su entrenador Jesús Montiel. Fontes irá al Europeo con opciones de medalla, con la cuarta mejor marca de los participantes. Por otro lado, el motrileño Benamar Djellal (Pontevedra) acabó séptimo con un tiempo de 4:03.71.

Serrano, sexta

Por otro lado, la compañera de entrenamientos de Ignacio Fontes bajo la disciplina de Jesús Montiel, Andrea Serrano, consiguió la sexta posición en la final de 400 metros para la que se clasificó el sábado con el mejor tiempo más allá de las tres atletas más rápidas de cada semifinal. La atleta del Unicaja Atletismo consiguió una marca de 57.05. Además, el también granadino Gonzalo Jiménez logró clasificarse para la final de 110 metros vallas con una marca de 15.74 pero no pudo participar en la final.