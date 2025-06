Fernández-Arenas afirma que Ramón Díaz viene «con hambre»

Víctor M. Romero Sábado, 21 de junio 2025, 20:29 Comenta Compartir

El Covirán hizo este sábado oficial la incorporación de Ramón Díaz como nuevo entrenador del equipo granadino. El técnico granadino sustituye a PabloPin como anunció este medio el pasado jueves, para mantener así una política deportiva 'continuista' y basada en la confianza en los profesionales locales, sin que haya un giro brusco en la filosofía de la entidad, pese a una baja tan importante como Pin, que era piedra angular. Como única novedad se agregará a un director deportivo al 'staff'.

Óscar Fernández-Arenas, presidente del Fundación CB Granada, entidad que rige al Covirán, su nombre en competición, comentó que «empieza una nueva etapa con mucha ilusión y Ramón Díaz como entrenador. En el mismo momento que Pablo Pin me comentó que no continuaría, han sido decenas de entrenadores los que han querido venir a este proyecto. Me llena de ilusión que por tanto esté tan asentado en el baloncesto, que tanta gente quiera aparecer junto a nosotros, pero, como siempre dije, es un proyecto diferente en muchas cosas».

El dirigente abundó en que «Ramón es una persona con hambre e ilusión, lo tiene en el corazón hacerlo lo mejor posible para su ciudad y, además, tiene la calidad como para darnos muchísimas alegrías. Agradezco de corazón a Ramón su buena predisposición y, sobre todo, el haber cambiado su idea inicial de estar en la NBA, después de tantos años trabajando para ello. Este proyecto le hizo cambiar de opinión. Le deseo toda la suerte del mundo porque se la merece, su suerte será la nuestra».

Un ayudante de confianza

La elección de Ramón Díaz responde a la idea de Óscar Fernández-Arenas de seguir rodeado de amigos y personas de su confianza. Es de la misma generación que Pablo Pin y, aunque traerá a un técnico ayudante, esto seguramente no irá en menoscabo de los actuales auxiliares, como Alberto 'Zamo' Fernández, Arturo Ruiz, Andrea Pecile o el preparador físico Sergio Sánchez 'Pinzas'. Aunque todo ello también dependerá de si Pablo Pin no 'arrastra' a alguno de ellos a su nuevo destino, toda una incógnita al enfriarse por completo la opción del Casademont Zaragoza.