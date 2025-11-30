Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baloncesto · Liga Femenina 2

Fernández y Betancourt impulsan el triunfo de El Plantel GmasB (74-50)

El equipo dirigido por Roberto Girón cimenta la victoria en una defensa muy sólida y en la destacada actuación de sus líderes

R. I.

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:51

Comenta

El Plantel GmasB consiguió por fin su segunda victoria de la temporada, ambas en casa, tras imponerse con claridad al CB Andratx por 74-50 ... en el Pabellón de Fuentenueva. El equipo dirigido por Roberto Girón cimentó el triunfo en una defensa muy sólida y en la destacada actuación de sus líderes, especialmente Laura Fernández y Patri Benet. La gran noticia fue el impacto inmediato del nuevo fichaje, Odeth Betancourt, quien se llevó el MVP del encuentro con un espectacular doble-doble (11 puntos y 10 rebotes), dejando su sello en la pintura desde el minuto uno.

