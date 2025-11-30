Fernández y Betancourt impulsan el triunfo de El Plantel GmasB (74-50)

El Plantel GmasB consiguió por fin su segunda victoria de la temporada, ambas en casa, tras imponerse con claridad al CB Andratx por 74-50 ... en el Pabellón de Fuentenueva. El equipo dirigido por Roberto Girón cimentó el triunfo en una defensa muy sólida y en la destacada actuación de sus líderes, especialmente Laura Fernández y Patri Benet. La gran noticia fue el impacto inmediato del nuevo fichaje, Odeth Betancourt, quien se llevó el MVP del encuentro con un espectacular doble-doble (11 puntos y 10 rebotes), dejando su sello en la pintura desde el minuto uno.

Las de Roberto Girón salieron a la cancha con una gran determinación. Aunque el partido comenzó siendo de tú a tú con el Andratx, el acierto exterior pronto desequilibró la balanza. Lideradas por una inspirada María Sánchez y la energía de Laura Fernández, el Plantel GmasB despegó. Un triple de Sánchez fue seguido por dos consecutivos de Odett Schlegl, que dieron la primera renta significativa. María del Mar García se sumó a la fiesta desde el 6,75 para situar el marcador en un prometedor 19-12 al final del primer cuarto.

Aunque el segundo cuarto vio un intento de reacción visitante con un parcial de 0-7 de Charro y López, la respuesta local fue inmediata. Carmen Villanueva y Patri Benet lideraron la réplica que permitió al equipo de Girón marcharse al descanso con una cómoda ventaja de 40-23. En el tercer cuarto, Odeth Betancourt y Laura Fernández se encargaron de rematar la faena. Un aro pasado de Odett Schlegl colocó la máxima del encuentro en 62-36, demostrando la superioridad púrpura. En el último cuarto, el equipo se dedicó a mantener la renta y Roberto Girón decidió rotar la plantilla, cerrando el marcador final con una merecida victoria por 74-50.