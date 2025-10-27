La familia del ciclismo rinde homenaje a Emilio Estévez

R. I. Granada Lunes, 27 de octubre 2025, 12:28 Comenta Compartir

Más de un centenar de personas vinculadas con el ciclismo rindieron homenaje este fin de semana a Emilio Estévez Castilla por su labor como director deportivo del equipo ciclista Ávila Rojas. Acompañado por Ana, su mujer, y sus dos hijos, Ángela y Luis, Emilio estuvo rodeado por muchos de los corredores que pasaron por el equipo que él mismo creó, con el apoyo de Ávila Rojas, convirtiendo a la escuadra granadina en la mejor del ciclismo amateur de la época.

Considerado como el mejor técnico español, y uno de los mejores del mundo en su categoría, vio cómo 60 corredores formados en su equipo pasaron al campo profesional. En el merecido homenaje estuvieron presentes algunos de los más destacados, como el valenciano José Enrique Gutiérrez, segundo en el Giro de Italia del 2006 tras Iván Basso. Actualmente es presidente de la Federación Valenciana de Ciclismo y vicepresidente de la Federación Española.

Por supuesto, hubo una nutrida representación de ciclistas granadinos como Manuel Fernández Ginés (campeón de España de Ciclismo en Ruta en 1996 en Sabiñánigo), Miguel Ángel Peña (ganador de la Vuelta a Andalucía del año 2000 tras su espectacular victoria en la cima del Santuario de la Virgen de la Sierra en Cabra), Ángel Ocaña (ganador de una etapa en la Vuelta a España de 1988 en las Destilerías Dyc de Segovia y de etapas en Cantabria, Cataluña, Portugal, Castilla y León, Asturias, La Rioja y el Memorial Galera), Manuel Calvente, Paco Lara, Antonio Manuel Huete, Miguel López Solano o Neil Christian Andersson (ciclista danés, que vino expresamente desde su país para acudir al homenaje).

Además, muchos amigos vinculados con el ciclismo que vinieron de fuera de Granada, como Manuel Moreno (organizador de la Clásica de Torredonjimeno y presidente de la Asociación Española de Organizadores de Pruebas Élite y Sub 23), Alfonso Roca (organizador Vuelta Ciclista a Carcabuey) y Juan José Carrasco (presidente de la Federación de Ciclismo de Ceuta). Emilio Estévez, emocionado por el homenaje, agradeció a los asistentes la presencia en el acto celebrado en el Restaurante Balcón del Genil, al tiempo que pidió más apoyos para el ciclismo.

