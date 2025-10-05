Eva Guerrero se corona como nueva Dama de Baza tras vencer en el ITF W50 bastetano

Ideal Domingo, 5 de octubre 2025, 18:15 Comenta Compartir

A las 11.30 horas de la mañana dio comienzo el definitivo partido del Open JCastillo-Occident by Diputación de Granada, en la Pista Central del Club Cid Hiaya, que proclamó campeona a la almeriense Eva Guerrero, tras superar a Marina Bassols en dos sets (7-6 y 7-5). El mayor espectáculo tenístico de Andalucía culminaba así tras una semana de grandes emociones y un sinfín de partidos que congregó, en la gran final, a las dos tenistas más superiores de estos días y que mejor se habían adaptado al hándicap propio de la altitud de Baza. En el graderío, alrededor de trescientas personas acudieron a ver el duelo nacional entre las que una vez, en 2018, hicieron tándem en representación de España en los 18º Juegos del Mediterráneo Tarragona.

El partido comenzó con la tónica propia de una final. Primeros puntos de tanteo, midiendo sensaciones y calibrando fuerzas para probar hasta dónde podían llevarse la una a la otra. Pero, sobre todo, muchos nervios a la hora de servir. El saque, que tanto puede inclinar la balanza hacia un lado, en este caso fue un problema para la que teóricamente debía llevar la iniciativa. Múltiples errores, dobles faltas y la sensación de que la victoria iba a irse con la que más temperamento demostrase. Los puntos fueron sucediéndose con la igualdad con la que comenzó y el tie-break decidiría el primer set. Eva no dio opción (7-1 mediante) y se lo apuntó.

El segundo set parecía que seguiría el ritmo del anterior, con ninguna de ellas consiguiendo una ventaja clara con la que despegarse y respirar. Sin embargo, Bassols vio dudas enfrente y pisó el acelerador. Con 5-4 para ella y servicio a disposición, el vértigo se metió en su cuerpo. Perdió el saque, la fortaleza con la que venía peleando desde fondo de pista y Guerrero fue la que vio ahora su oportunidad de llevárselo.

La almeriense puso la igualdad en el marcador, aprovechó la indecisión de la gerundense y enlazó tres juegos seguidos que le hicieron volver a apuntarse el set (7-5).

Los miedos, lesiones, incertidumbre e irregularidad que estuvieron limitando a Eva Guerrero todos estos años volvieron a desaparecer. Brilló con luz propia y alcanzó el cuarto título de la temporada con este ITF W50 Baza, además del más importante en su trayectoria profesional. Reafirma por tanto que, de no ser por la irregularidad a la que se ve sometida por culpa de los problemas físicos, la andaluza podría ocupar una posición mucho más alta de la que tiene.

El Balonmano Ciudad de Granada femenino se impuso a domicilio al Miramar Colegio San Francisco de Asís, de Mijas, por 31-20. Se trata de la primera victoria a domicilio y segunda consecutiva en liga para el Balonmano Ciudad de Granada. Las jugadoras de Pablo Pere,a salvo el 1-0 inicial en contra, dominaron el marcador en todo el choque, haciendo un partido muy serio, tanto en ataque como en defensa.

El técnico granadino sigue sin poder contar con tres piezas fundamentales para el equipo, como son las capitanas Erika Beltrán, María Fuentes y Carmen Jiménez, con problemas tras lesiones que, aunque entraron en la convocatoria, no pudieron participar en el encuentro. Pese a esas circunstancias, jugadoras veteranas como Eva Hernández, Adriana Jiménez y Alejandra Hernández tiraron de un equipo muy joven, que poco a poco le va cogiendo el aire a la categoría. Adriana Jiménez, con 6 goles, Eva Hernández con 5 y Marta Maiquez con 4, fueron las jugadoras más destacadas en ataque.

La próxima semana habrá descanso por el puente y el Balonmano Ciudad de Granada recibirá a Ibersur BM Ciudad de Algeciras, invicto como las granadinas, el sábado 18 de octubre, a las 17:00 horas, en el Complejo Deportivo Chana.

