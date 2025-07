Esther González roza el gol ante Alemania y peleará por el título continental con España

España ya está en la final de la Eurocopa femenina con Esther González al frente del ataque. La delantera nacida en la localidad granadina de ... Huéscar, actual máxima artillera del torneo, volvió a ejercer como titular en la semifinal frente a Alemania, partido en el que rozó el gol tras una notable primera parte. La que lo logró fue su compañera Aitana Bonmatí, la encargada de clasificar en la prórroga a la selección para la lucha por el título del próximo domingo contra Inglaterra.

Esther disputó los primeros 68 minutos de partido en los que gozó de distintas ocasiones para abrir la lata y aumentar su cuenta goleadora particular, que marca cuatro dianas hasta la fecha. La falta de fortuna y el buen hacer de la meta germana Ann-Katrin Berger evitaron el tanto de la granadina, que continúa como pichichi de la Eurocopa. La jugadora del Gotham FC aspira a llevarse tal galardón, con la única competencia prácticamente de la británica Michelle Agyemang (2) y la española Alexia Putellas (3).

Si no hay sorpresas de última hora, lo normal será que Esther arranque la final de la Eurocopa en el once inicial de Montse Tomé a raíz de su gran estado de forma. La oscense ya se proclamó campeona del mundo con la selección en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023. Sumar el oro continental supondría redondear su actividad con el combinado nacional, el cual se interrumpió durante once meses entre 2024 y el año actual hasta su regreso en abril con la fase de grupos de la UEFA Nations League.

Expectación en Huéscar

Los pasos de Esther con la selección no pasan desapercibidos en Huéscar, su municipio natal. Según pudo saber IDEAL, el Ayuntamiento planea instalar una pantalla gigante para seguir en directo la final de España con Inglaterra el domingo 27 a las 18.00 horas. Una oportunidad para vibrar en torno a su vecina más ilustre dentro del mundo del fútbol profesional.