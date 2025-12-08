Ana Alonso vuelve a esquiar tras su atropello

Ana Alonso ha vuelto a a la nieve tras su atropello. La esquiadora de montaña granadina sigue protagonizando progresos impresionantes en su recuperación de cara ... a los Juegos Olímpicos de invierno en Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) en apenas dos meses y cada vez se siente más optimista. «El mejor regalo posible; muchos sentimientos encontrados, mucho trabajo por delante, pero estamos de vuelta», expresó en redes sociales, desde el agradecimiento a su «incondicional» entrenador Javi Argüelles.

Todavía con la rodilla izquierda protegida por percaución, Ana Alonso compartió ya vídeos en los que asciende con el apoyo de sus bastones para luego deslizarse colina abajo. Todo un milagro después de que un coche 4x4 se la llevara por delante mientras entrenaba en bicicleta por las carreteras que llevan hacia Sierra Nevada, causándole la rotura de los ligamentos lateral cruzado anterior e interno junto a un edema óseo y una fisura del maléolo por la luxación acromioclavicular en ese mismo costado.

«Me siento tan bien que ya pienso incluso en ser competitiva como para aspirar a una medalla», compartió Ana Alonso con IDEAL hace dos semanas durante un reportaje en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sierra Nevada en el que se prepara para los Juegos. Allí, con la ayuda de una sala de hipoxia pionera, la esquiadora granadina estuvo fortaleciendo su rodilla hasta simular su deporte sobre un tapiz rodante antes de atreverse a dar el paso a la nieve. Todo, recortando los plazos previstos.

No es la primera vez que a Ana Alonso le toca recuperarse de una lesión grave contra reloj. Ya la temporada pasada se rompió el peroné y dos ligamentos de un tobillo a finales de octubre y aun así completó la mejor campaña deportiva de su vida. Años atrás, en 2017, también se partió tanto el propio peroné como la tibia antes de descubrir una taquicardia ventricular que la llevó al quirófano para una prolongada inactividad competitiva. De todo volvió más fuerte.

Opciones de medalla

Ana Alonso representa de una clara opción de medalla olímpica para España en los Juegos Olímpicos de invierno; incluso para la de oro que se resiste desde la de 'Paquito' Fernández Ochoa en Sapporo (Japón) hace ya medio siglo. La granadina pretende participar tanto en la prueba individual al sprint como en el relevo mixto junto al catalán Oriol Cardona, claro dominador mundial de la disciplina entre los hombres. Antes, no obstante, espera probarse a final de enero en la Copa del Mundo de Boí Taüll. Como ya hizo con las lesiones anteriores, Ana Alonso confía en volver a la competición con una versión aún mejorada.