Ana Alonso empieza a esquiar tras su atropello en Sierra Nevada. R. I.

A dos meses de los Juegos

Ana Alonso vuelve a esquiar tras su atropello

«El mejor regalo posible; muchos sentimientos encontrados, mucho trabajo por delante, pero estamos de vuelta», celebra la granadina

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:26

Comenta

Ana Alonso ha vuelto a a la nieve tras su atropello. La esquiadora de montaña granadina sigue protagonizando progresos impresionantes en su recuperación de cara ... a los Juegos Olímpicos de invierno en Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) en apenas dos meses y cada vez se siente más optimista. «El mejor regalo posible; muchos sentimientos encontrados, mucho trabajo por delante, pero estamos de vuelta», expresó en redes sociales, desde el agradecimiento a su «incondicional» entrenador Javi Argüelles.

