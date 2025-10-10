El espectáculo de la exbición urbana da paso a la competición

Este sábado se disputa el XI Rally de Granada, con los finlandeses Mikko Heikkilä y Roope Korhonen como los grandes favoritos de la prueba. Mikko ... Heikkilä participará por cuarto año consecutivo en el Rally de Granada. El piloto finlandés buscará su tercer triunfo seguido en la prueba granadina, de la que se ha convertido en uno de sus mejores embajadores.

En su primer año en Granada, en 2022, tras marcar los mejores tiempos, una avería mecánica le impidió ganar la prueba, en la que se impuso Nani Roma, en su reaparición. El finlandés logró imponerse en seis de los diez tramos cronometrados de la prueba.

En 2023 se impuso con una actuación extraordinaria, dominando de principio a fin la carrera, en la que consiguió el mejor tiempo en siete de los ocho tramos disputados.

Mikko Heikkilä y Saamu Vaaleri fueron el primer dueto internacional que se impuso en una prueba de la CERT Rallycar.

En 2024 Thierry Neville, campeón del mundial de rallyes ese año, marcó el mejor tiempo pero no pudo llegar al control final por tener que marcharse inmediatamente para poder viajar a su siguiente destino. Tras el belga estuvo Mikko Heikkilä que consiguió la victoria por segundo año consecutivo en el Rally de Granada.

Su gran rival será su compatriota Roope Korhonen que está realizando una gran temporada en la que ha conseguido victorias en Suecia, Hungría, Portugal y Finlandia.

En febrero en el Rally de Suecia realizó una gran prueba logrando la victoria en la categoría WRC2 Challenger, finalizando segundo en el WRC2 y décimo en el WRC (Campeonato Mundial de Rallyes). En mayo ganó el Rally de Hungría, puntuable para el campeonato europeo de rallyes, en el que ocupa la quinta plaza de la general, pese a que se tuvo que retirar en Polonia y Roma Capitale, y haber sido segundo en Escandinavia.

En la segunda categoría del Mundial de Rallyes (WRC2) ha participado en cinco pruebas, destacando un segundo puesto en Suecia, un tercero en Estonia y la victoria en el Rally de Finlandia. En este categoría es tercero en la general. Y dentro de la WRC2 Challenger ha ganado los Rallyes de Suecia, de Portugal y de Finlandia, ocupando la primera plaza del campeonato con 90 puntos. Corre con un Toyota Yaris Rally 2, y tiene como copìloto a su compatriota Anssi Vinikka. También estará compitiendo por tercera vez en Granada el piloto uruguayo Rodrigo Zeballos, después de un tercer puesto en 2021 y un cuarto en 2022.

La gran ausencia será la del campeón de España de Rallyes de Tierra 2025, el joven catalán Gil Membrado, que con 17 años ha batido todos los récords de precocidad en la prueba. Unos test en asfalto le han impedido estar en Granada.

Los rusos Alkeksandr Semenov / Aleksei Ignatov están cerca de proclamarse subcampeones del CERT. Tuvieron un percance en el test del Rally Terra de Galicia, lo que les obligó a alquilar a última hora un Skoda Fabia R5. Ahora vuelven con un Hyundai I20N. Tras dos podios consecutivos este verano, Alexander Villanueva / Axel Coronado, parten como terceros clasificados. Alejandro Mauro / Adrián Pérez ausentes desde su accidente a principios de junio en el Rally Reino de León reaparecen en Granada.

Una veintena de vehículos de la categoría Rally 2 competirán en esta edición del rally granadino. Esta prueba puntúa para el Past Rally3 Trophy Iberia, la Sandero Eco Cup Spain Tierra y la Copa Kobe Motor.

Al margen de las grandes figuras de los rallyes de tierra, en Granada competirán este fin de semana, dos figuras muy mediáticas en las redes sociales: Ahikar Azcona, 'Pamplona' en La Casa de Papel, con más de medio millón de seguidores, y la almuñequera Solange Hanssens, directora de una Academia de Danza en Almuñécar, que en tik tok tiene casi un millón de seguidores. Ahikar correrá por segunda vez el rally granadino tras la experiencia del 2023, mientras que para Solange, será su primera vez, aunque para ella el mundo del motor no le es ajeno, puesto que su padre Humberto, ha sido campeón de España y de Andalucía de montaña en varias ocasiones.

Espectáculo nocturno

Esta noche del viernes se celebró la exhibición urbana en Granada capital. Los coches salieron desde la plaza del Humilladero para desfilar por el Puente Blanco y dar una vuelta por la zona peatonal del Palacio de Congresos, para que el público asentado en la escalinata pudiera disfrutar de los coches.

Desde allí avanzaron por la rotonda del Palacio de Congresos en dirección a la rotonda del helicóptero, en Camino de Ronda, atravesaron el otro puente hasta llegar al Parque de las Ciencias, donde dieron la vuelta antes de la zona de Caja Rural y Caja Granada.

En el regreso, el trazado les llevó hacia el Palacio de Congresos pero culminaron el recorrido por detrás, donde se instaló la 'meta' (no era prueba ni competición), cerca del hotel Saray, en la calle donde antaño estaba el Parque de Bomberos y el Patronato Municipal de Deportes.

Todo transcurrió durante algo más de dos horas por la tarde-noche, para desplazarse luego al parque cerrado, instalado junto al Ferial en Almanjáyar. Desde allí les tocará marchar este sábado a la provincia, para afrontar 100 kilómetros de competición por distintos municipios granadinos del cinturón.

El programa

TRAMOS RALLY: Sábado, 11 de octubre (87,36 km cronometrados)

• 08:18 h: TC 1 – Tramo A1 (11,91 km) La Pantera Ventas de Huelma - Cacín

• 08:53 h: TC 2 – Tramo B1 BY DIPUTACIÓN (12,47 km) Ventas de Huelma - Pantano Los Bermejales

• 11:46 h: TC 3 – Tramo A2 (11,91 km) La Pantera Ventas de Huelma - Cacín

• 12:39 h: TC 4 – Tramo B2 «BERNER» (12,47 km) Ventas de Huelma - Pantano Los Bermejales

• 16:22 h: TC 5 – Tramo C1 (12,30 km) Iznalloz - Iznalloz

• 17:05 h: TC 6 – Tramo D1 (14,00 km) Iznalloz - Guadahortuna

• 18:34 h: TC 7 – Tramo C2 (12,30 km) Iznalloz - Iznalloz

• 20:20 h: Fin de rallye (Parque Cerrado)

• 22:00 h: Entrega de trofeos

• 22:30 h: Publicación de la clasificación final oficial