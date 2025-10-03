Los equipos de voleibol, a escena

El GmasB de baloncesto femenino se estrenará lejos de Fuentenueva en la LF2 y el Sima de fútbol sala se mide al Almagro

El GmasB inicia la Liga Femenina 2 de baloncesto lejos de Fuentenueva, donde jugará sus partidos como local una temporada más.

El Granada FS Femenino quiere alargar su estado de gracia recibiendo al Almagro. Las jugadoras de Rafa Romero y Javi Espinosa buscarán la tercera victoria seguida ante el conjunto de Ciudad Real, este sábado, (18:00 horas). Granada FS Femenino y Almagro FSF se enfrentarán este sábado en el Complejo Deportivo Núñez Blanca del barrio granadino del Zaidín. Las rojiblancas, en racha tras su histórico ascenso, tratarán de prolongar su gran momento de forma ante un equipo llamado a pelear por los puestos altos del Grupo III de Segunda División.

Ni los mejores pronósticos de las nazaríes podían augurar un arranque liguero como el que han tenido. En la primera jornada, una victoria muy trabajada ante el IES Luis de Camoens por 3-1; y, en la segunda, un sólido desempeño a domicilio ante la Azuqueca, sin siquiera hacer una actuación con exceso de brillo.

Diferente es la situación en la que llega el Almagro a Núñez Blanca, y es que las ciudadrealeñas también sacaron un triunfo de mucho mérito por 0-1 en el estreno ante el San Fernando, pero cayeron en casa contra un Leganés superior (2-4) y que ahora colidera, junto a Majadahonda, Granada y Puertollano el tercer grupo de Segunda División.

Rafa Romero augura un gran partido en Núñez Blanca ante un rival más experimentado que los anteriores: «Es un equipo que juega muy bien a fútbol sala, que se ha reforzado con dos internacionales ucranianas y que hace disfrutar a su afición. Tenemos que contrarrestar sus fortalezas con el trabajo que hemos hecho esta semana. Queremos seguir con la dinámica de ser un equipo arriesgado, desenfadado y que hace un fútbol bonito».

Alba y Jaén serán las dos únicas bajas para el Granada en su tercer partido en la liga. El Sima Granada FS masculino jugará simultáneamente (18:45) ante el Málaga Ciudad Redonda en el Pabellón de Carranque.

Baloncesto femenino

El GmasB de Roberto Girón debutará este sábado en LF2 ante el GEiEG Pacisa. Las moradas afrontan un largo viaje de ida y vuelta en el mismo día para iniciar la competición. El GmasB comienza su segunda temporada consecutiva en Liga Femenina 2 (LF2). El equipo dirigido por Roberto Girón deja atrás la pretemporada y se enfrenta a su primer reto oficial, donde ya solo vale ganar o perder. Con un plantel prácticamente renovado, las moradas viajarán este sábado a tierras catalanas para enfrentarse al GEiEG Pacisa.

El técnico Roberto Girón ha destacado en la previa que se enfrentan a un rival muy diferente al suyo, ya que el GEiEG Pacisa mantiene a la gran mayoría de su bloque de la temporada pasada. Sin embargo, las granadinas van con mucha ilusión y ganas de debutar en la liga, sobre todo después de haber logrado la victoria en la reciente Copa Diputación.

El encuentro se disputará en el pabellón Lluís Bachs, a las 17.00 horas. El GmasB afronta un largo viaje de ida y vuelta en el mismo día para iniciar la competición con buen pie.

Girón contará con casi toda su plantilla. La única ausencia destacada en esta primera convocatoria oficial será la de Mamy Coumba, debido a problemas personales. Sin embargo, la canterana Cecilia Rojas, que ha completado toda la pretemporada con el primer equipo, viajará con las 'mayores' y tendrá la oportunidad de realizar su debut oficial en la categoría.

Voleibol

La rivalidad regional volverá a ser la tónica en el estreno del grupo C dela Superliga 2 femenina. La primera jornada arrancará con el derbi grancanario entre CDV Guía y Emalsa Gran Canaria y el primer duelo sevillano con el debut de Clínica Inmuv. Descubre Fuentes visita a Mairena Vóley Club.

El CV Paterna Liceo recibe a otro debutante, el Universidad de Granada, que retorna a la división y acompañará al CDU Covirán Atarfe, repescado a pesar de su descenso la pasada campaña, mientras Algar Surmenor y Servigroup Playas de Benidorm protagonizan uno de los encuentros más atractivos de la jornada.

El Universidad se enfrentará al Paterna Liceo lejos de Granada desde las 17.30 horas de este sábado. El CDU Atarfe, por su parte, recibe a uno de los grandes candidatos, el Fedes Ascensores La Laguna, partido que comenzará a las 18 horas, en una jornada que se cerrará el domingo por la mañana con el duelo alicantino entre Camporrosso Finestrat Medsur y Grupo Renovak CV Sant Joan.

El Universidad de Granada masculino debutará en la Primera Nacional tras bajar desde la Superliga 2. Se medirá en la primera jornada al ADVMiguelturra, este sábado (19.30 horas), lejos del pabellón de Fuentenueva.

Balonmano, en domingo

El Ciudad de Granada de Pablo Perea viaja hasta Mijas para disputar la segunda jornada de la Primera División femenina, este domingo a las 11:00 horas en el Pabellón de Las Cañadas. Las malagueñas debutarán en la competición, pues no pudieron disputar la primera jornada al ser suspendido su partido ante BM Ceuta.

El técnico granadino tratará que las jugadoras cojan la forma y asimilen procedimientos lo antes posible, dadas las pocas sesiones que el grupo ha podido trabajar en conjunto. Preocupa el estado físico de varias jugadoras que arrastran molestias y que no pudieron disputar el primer partido.

Las granadinas, tras vencer al UGR por 33-31 quieren la primera victoria a domicilio.

Los chicos de Óscar Valero no volverán a competir hasta el 18 de octubre.