Jugadores de Motril, Rereativo Granada, Churriana y Arenas de Armilla. R. I.

Tercera RFEF

Los equipos de Granada sueñan con el ascenso desde las alturas

Motril, Churriana, Arenas de Armilla y Recreativo copan la parte alta de la tabla en la quinta categoría para pelear por subir a Segunda RFEF

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:39

Comenta

La provincia sueña con el ascenso de su fútbol modesto desde las alturas. Motril, Churriana de la Vega, Arenas de Armilla y Recreativo Granada copan ... la parte alta de la clasificación en Tercera RFEF, la quinta categoría del deporte rey patrio, en este primer tramo de campeonato. Se trata de cuatro clubes para cinco plazas -una de campeón y promoción directa, y otras cuatro de 'play off'-, con el malagueño Mijas-Las Lagunas como único 'infiltrado' entre los metropolitanos, el costero y el capitalino.

