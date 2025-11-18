Los equipos de Granada sueñan con el ascenso desde las alturas

La provincia sueña con el ascenso de su fútbol modesto desde las alturas. Motril, Churriana de la Vega, Arenas de Armilla y Recreativo Granada copan ... la parte alta de la clasificación en Tercera RFEF, la quinta categoría del deporte rey patrio, en este primer tramo de campeonato. Se trata de cuatro clubes para cinco plazas -una de campeón y promoción directa, y otras cuatro de 'play off'-, con el malagueño Mijas-Las Lagunas como único 'infiltrado' entre los metropolitanos, el costero y el capitalino.

En lo más alto de la tabla se encuentra el Motril, que arrancó la temporada lanzado con cuatro triunfos en las primeras cinco jornadas. Los de Chus Hevia son el único equipo invicto que queda en el grupo IX, compuesto por equipos granadinos, malagueños, jienenses y melillenses. Con 25 puntos obtenidos de 33 posibles, es un candidato claro al ascenso de categoría como vencedor de Liga. Sobre todo, después de derrotar a rivales directos como Churriana (2-3), Recreativo (2-0) o Arenas (0-2) en los derbis de la primera vuelta.

El Mijas-Las Lagunas le pisa los talones, a tan solo dos puntos. Por debajo de los laguneros -instalados en la primera plaza del 'play off'- arranca el carrusel de conjuntos provinciales. El Churriana marcha tercero pese a su condición de recién ascendido desde División de Honor, toda una revelación. Acumula 22 puntos, uno menos que el cuadro de Málaga. Ha sido capaz de convertir su estadio Frascuelo en un fortín, donde únicamente ha dejado escapar tres puntos, los de su partido frente al líder.

En el cuarto escalón se halla el Arenas de Armilla, dirigido por el exgranadinista Jorge Molina. Pese a un comienzo fulgurante con cuatro triunfos consecutivos, a los tricolores les vino un bache de cinco encuentros sin ganar, iniciado por dos derrotas ante 'gallitos' como Churriana (1-0) y Motril (0-2). Demostraron brotes verdes en las dos últimas jornadas al lograr dos victorias con puerta a cero, lo que los lanzó hasta los 20 puntos.

Con 19, el Recreativo Granada cierra la zona de promoción desde la quinta posición. El filial nazarí tuvo un arranque irregular de Liga, con tan solo un triunfo en sus primeros cinco enfrentamientos. Los pupilos de Luis Bueno mostraron un fútbol atrevido que ahora comienza a dar sus frutos. Encadenan una racha de tres victorias consecutivas ante equipos en descenso como El Palo (2-4) y el Atlético Porcuna (1-2), así como con otro que pelea por el 'play off' como el Torre del Mar (2-0). Entre diciembre y enero afrontará el 'Tourmalet' con Churriana, Arenas, Marbellí y Mijas-Las Lagunas, todo un desafío para asentar su candidatura a Segunda RFEF.

El 'tapado'

Tampoco hay que perderle la pista al Huétor Tájar, que amenaza a los de arriba con su séptima posición. Cosecha 17 puntos y tuvo que disputar varias jornadas intersemanales debido a su periplo en las previas de la Copa del Rey, a la que no accedió. Todo un 'tapado' para 'granadinizar' más todavía la lucha por el ascenso. Por otro lado, el Huétor Tájar trata de eludir la caída a la División de Honor.