Los equipos del Ciudad de Granada compiten contra Algeciras y Vícar en La Chana

El Ciudad de Granada tiene una cita contra el Algeciras en el pabellón de La Chana.

El Ciudad de Granada femenino que dirige Pablo Perea recibe este sábado, a las 17:00 horas, en el Complejo Deportivo Chana, al Ibersur BM Ciudad de Algeciras. Los dos equipos llegan invictos a la tercera jornada.

Las gaditanas vencieron en casa por 30-20 30 a Ceuta, y las nazaríes se impusieron en su visita al BM Mijas por 20-31, por lo que se espera un duelo muy abierto. Una de las claves del encuentro puede ser el ritmo de juego, pues las chicas de Algeciras son un equipo muy experto y tal vez acusen el cansancio.

Por su parte , el equipo masculino de Óscar Valero recibe, también en la instalación chanera, al Agrinova BM Vícar, después, a las 19:00 horas.

Ambos equipos llegan a esta jornada con un solo punt. Diego Pradillo, que aún no se ha podido incorporar a la plantilla, es la única baja nazarí.

Fútbol sala

El Sima Granada busca los puestos de 'play off' en su visita al Alcalá de Guadaíra. Los rojiblancos, que suman ocho puntos tras cinco partidos, pueden acabar la jornada entre los cuatro primeros si ganan en Sevilla (este sábado, a las 17:30 horas). Un encuentro de alto voltaje que tendrá lugar en el Complejo Deportivo Sur del municipio sevillano.

Es la sexta jornada del Grupo V de Segunda División B de fútbol sala. Los locales, entrenados este año por Víctor Vizuete, han empezado la temporada de forma irregular, con dos victorias y tres derrotas.

El cuadro sevillano venció a domicilio al Zambú Pinatar B en el estreno liguero y también en casa al Malacitano en la cuarta jornada, pero cayó, en encuentros competidos, ante Cádiz Virgili, Nueva Era Melilla y Atlético Mengíbar.

El Sima, por su parte, arrancó el curso con mejores sensaciones que números, sumando al principio solo dos puntos de los nueve primeros en juego. Sin embargo, las dos últimas jornadas han catapultado a los de Rafa Romero, que son quintos clasificados y también el quinto equipo más goleador de la tabla. Un triunfo por la mínima ante el Málaga B y otro más abultado ante el Jumilla en casa han elevado la moral de los pupilos de Nano Calvache. El entrenador granadino espera poder dar la sorpresa en un campo muy difícil en la categoría.

Femenino

El Granada FS Femenino busca su cuarta victoria en cinco partidos en Segunda. Las jugadoras de Javi Espinosa tratarán de ganar a un gran rival como el Rivas Futsal enel pabellón Núñez Blanca (este sábado, 18:00 horas). Las granadinas llegarán a esta contienda inmersas en un momento espectacular, después de haber cosechado tres triunfos en sus primeros cuatro compromisos tras el ascenso a Segunda. Entrenadas por Rafa Romero y Javi Espinosa, han vencido ya a Camoens en casa y a Azuqueca y Deportivo Córdoba a domicilio, solamente cediendo ante un muy sólido Almagro FS en casa en la tercera jornada.

El Rivas Futsal, en cambio, no ha empezado con buen pie el curso en la competición. Las madrileñas sumaron un punto en la primera jornada, empatando ante el Martos FS, y a partir de ahí han contado sus partidos por derrotas. Majadahonda, San Fernando y Leganés han sido los verdugos de las jugadoras de Roberto Suvirón, que solamente han anotado cinco goles en lo que va de liga.

Rafa Romero, que será baja por motivos médicos en las próximas semanas, espera que sus jugadoras puedan sumar otro triunfo ante su afición ante un contrincante peligroso. «El Rivas se encuentra en los puestos de abajo, pero tienen ganas de empezar a sumar de tres. Sabemos que nos van a poner las cosas muy difíciles, porque corren y presionan bien», afirmó.

Voleibol

El Atarfe recibe al Guía mientras los representantes del Universidad afrontan salidas en voleibol. La Superliga Femenina 2 trajo para abrir la jornada un pulso de altura entre los invictos Fedes Ascensores La Laguna y Universidad de Granada. Las aurinegras midieron el juego de las debutantes nazaríes en la competición.

Los otros candidatos al liderato, Camporrosso Finestrat Medsur y CDV Guía están pendientes del Juan Ríos Tejera, y disputarán dos complicados duelos ante Servigroup Playas de Benidorm y, precisamente, el otro representante granadino en la división, el CDU Atarfe. Descubre Fuentes, por su parte, quiere continuar con su gran estreno y buscará su segundo triunfo en su visita a Emalsa Gran Canaria.

Además de la complicada salida del Universidad a Tenerife, el Atarfe luchará este sábado desde las 18 horas contra el Guía.

En masculino, el Universidad espera seguir firme en la Primera división, con su visita a Cuenca (19 horas).

Baloncesto femenino

El Plantel GmasB encara su tercera jornada de la Liga Femenina 2 (LF2) con un desafío mayúsculo y una meta clara: conseguir la primera victoria de la temporada. Para ello, las jugadoras dirigidas por Roberto Girón pondrán rumbo a las Islas Canarias para enfrentarse al Magec Tías, este sábado, a partir de las 19:00 horas. El conjunto granadino llega al encuentro tras un duro pero competido partido en casa, donde cayeron ante el Picken Claret por un ajustado 52-61.

A pesar de la derrota, el desempeño del equipo ha dejado buenas sensaciones, lo que alimenta la ilusión de poder 'rascar' esos primeros puntos de la clasificación en un desplazamiento siempre complicado.

El choque no solo es una prueba de fuego a nivel deportivo, sino también mental y físico, dadas las circunstancias del viaje. Se podrá seguir el partido en directo a través del Canal FEB.