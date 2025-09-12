Épica en el desierto: Galera vive una Titán inolvidable

R. I. Granada Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:05 Comenta Compartir

El pasado fin de semana, Galera se convirtió en el epicentro del ciclismo de montaña al acoger la Titán Desiertos Galera 2025, una prueba que ya es historia del deporte andaluz y que consiguió reunir a más de 500 corredores llegados de toda España y del extranjero.

Durante tres intensos días, los ciclistas se enfrentaron a la dureza del altiplano galereño, recorriendo pistas infinitas, sendas técnicas y paisajes únicos donde la roca y el desierto se funden con la hospitalidad de un pueblo entero volcado en el evento. El desafío no solo estuvo en los kilómetros, el calor y el desnivel acumulado, sino también en la emoción de formar parte de una aventura que va mucho más allá de la competición.

La organización impulsó tres retos solidarios: reto Deja Huella, sobre la concienciación sobre la donación de órganos; reto Igualdad, con más de 70 mujeres tomando la salida; y reto contra el cáncer, recaudando fondos significativos que serán destinados a asociaciones y proyectos de investigación.

Uno de los aspectos más destacados fue el ambiente en Galera. Vecinos, voluntarios y comercios locales se volcaron para que cada corredor se sintiera como en casa. Calles engalanadas, música, vítores desde los balcones y un calor humano que, según muchos participantes, hizo que el esfuerzo fuera más llevadero. «Galera no organiza una carrera, organiza un sueño», comentó emocionado uno de los ciclistas al cruzar la línea de meta.

Los recorridos, diseñados con precisión, ofrecieron la esencia del territorio: cañones, ramblas, badlands y montañas que pusieron a prueba la resistencia física y mental de los participantes. La dureza de cada etapa quedó compensada por la belleza del entorno y por la sensación de estar pedaleando en un paraíso natural aún por descubrir.

Las llegadas a meta se convirtieron en auténticas celebraciones. Lágrimas, abrazos, cadenas en alto y el orgullo de haber sido 'finisher' de una Titán que ya muchos califican como una de las más épicas del calendario MTB en España.

Más allá de lo deportivo, la Titán Desiertos Galera 2025 volvió a poner en valor a este municipio rural. La carrera no solo genera impacto turístico y económico, sino que sitúa a Galera en el mapa internacional por sus atractivos.

