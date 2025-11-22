Enorme victoria del Ciudad de Granada en Carboneras (22-23)

R. I. Granada Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

Enorme victoria del Balonmano Ciudad de Granada en Carboneras que le coloca como líder de la categoría empatado a nueve puntos con BM Antequera.

Los ... de Óscar Valero disputaron una gran primera mitad llegando a tener una ventaja de seis goles a falta de dos minutos del descanso, pero dos errores de concentración permitieron a los almerienses acortar distancias, llegando al final de la misma con un 10 - 14

La segunda mitad fue totalmente diferente, con un equipo nazarí desconcentrado y fuera del partido, cometiendo muchísimos errores tanto ofensivos como defensivos, incapaz de imponerse con la misma claridad. Solo la enorme actuación una jornada más de Carlos Manzano bajo palos le permitió mantener una mínima ventaja. En los últimos minutos del partido los locales tuvieron la opción de empatar el duelo. Ismael Romero, con siete goles; y Jose Carlos Arjona, Alejandro Jimenez y Oliver Martin, con tres, fueron los jugadores más destacados en ataque. Cuestionable actuación arbitral. Ocho exclusiones, cinco de ellas en la segunda mitad, provocaron que gran parte de esta el equipo granadino jugara en inferioridad. La próxima semana el Ciudad de Granada se mide Cantera Sur el sábado a las19.00 en el complejo deportivo Chana. Los de Almería ocupan la tercera posición de la tabla tras su victoria frente a BM Maracena.

Temas

Balonmano