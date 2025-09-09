Endesa y el GmasB impulsan el aula de estudio de Basket Girlz

R. I. Martes, 9 de septiembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Endesa Basket Girlz inauguró en Granada su primera aula de estudio en Andalucía, segunda de España. Un espacio diseñado para impulsar el baloncesto femenino y apoyar a las jugadoras adolescentes en compatibilizar formación y deporte. El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo; el director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez; la presidenta de la AJUB (Asociación de Jugadoras de Baloncesto) y exjugadora de la Selección, Lucila Pascua; el delegado de la Federación Andaluza de Baloncesto en Granada, Germán Morales; y el presidente del GmasB, Antonio Gómez Nieto.

Endesa Basket Girlz es un proyecto que nació en 2021 liderado por Endesa y con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, la Federación Española de Baloncesto y Universo Mujer. Tiene como objetivo identificar y paliar las causas del abandono prematuro del baloncesto entre las chicas adolescentes de entre 12 y 18 años, siendo este el deporte con el mayor número de licencias federativas femeninas en categorías inferiores.

Precisamente con el objetivo de abordar una de las principales causas del abandono deportivo, la gestión del tiempo, se ha acondicionado en el Centro Deportivo Inacua esta aula de estudio, Durante la inauguración, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, reseñó que «la prioridad de este Ayuntamiento con respecto al deporte es favorecer la práctica en sus diferentes modalidades en toda la ciudad, especialmente en el deporte base».

Por su parte, el director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez, señaló: «Endesa Basket Girlz nace para afrontar el abandono del baloncesto femenino y ofrecer soluciones concretas a las jugadoras. Nos complace especialmente poder estar en Granada».

Lucila Pascua, presidenta de la AJUB, añadió: «A menudo pensamos en el baloncesto como una aspiración profesional, pero la realidad es mucho más sencilla y poderosa: jugar, aprender, disfrutar. Me enseñó valores que me acompañaron en mi formación académica, que me impulsaron a estudiar Psicología. Ese recorrido no hubiera sido posible sin el deporte, y por eso quiero que todas las niñas tengan las mismas oportunidades».

El presidente de GmasB, Antonio Gómez Nieto, mostró su satisfacción: «Es un día muy feliz para nuestro club, sus 400 niños y niñas y sus familias. Tengan por seguro que esta sala la cuidaremos y le sacaremos un gran rendimiento», subrayando el compromiso con el baloncesto femenino.